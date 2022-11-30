Кафе та блекаут: обіги закладів громадського харчування скоротилися на 8% за тиждень — Finance.ua

Кафе та блекаут: обіги закладів громадського харчування скоротилися на 8% за тиждень
Масовані обстріли України майже не зменшили кількість кафе та ресторанів, що працюють, але позначились на їх обігах та організації роботи.
Посилаючись на дані компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster, ми виявили, що масовані обстріли цивільної інфраструктури та тотальний блекаут майже не вплинули на кількість закладів, що працюють, але відбилися на їх обігах.
16 листопада, після масованого обстрілу цивільної інфраструктури та першого блекауту, кількість закладів, що працює, суттєво не змінилась. Виняток — Житомирська та Одеська області, там зафіксовано найбільше падіння кількості працюючих закладів — −5% та −3% за тиждень відповідно.
Показники обігу кафе та ресторанів впали, в середньому, на 8%. Найбільше «просіли» заклади в Чернівецькій (-15%), Тернопільській (-14%) та Хмельницькій (-13%) областях.
Обстріли цивільної інфраструктури та другий блекаут 23 листопада також майже не відбилися на кількості закладів, що працює. Найбільше постраждали Черкаська та Рівненська області (ще −4% за тиждень), Івано-Франківська, Вінницька та Тернопільська (-3%).
Проте є й регіон, де активних закладів за тиждень побільшало — це Житомирська область (+4%).
В середньому, другий блекаут скоротив обіги кафе та ресторанів в Україні також на 8% за тиждень. Найбільше обіги просіли в Кіровоградській (-16%), Волинській (-14%), Миколаївській (-13%), Одеській (-12%), Києві, Полтавській та Чернігівській областях — −11%.
«Відключення світла змушують рестораторів адаптувати роботу закладів: зменшувати години роботи, скорочувати меню, готувати лише холодні страви, розпалювати гриль на вулиці, працювати при свічках. Проте ті підприємці, хто встиг вже встановити генератори, почуваються краще і, навіть, бачать ріст у касах. Заклади стають водночас і робочими хабами, де можна попрацювати за ноутбуком, поки вдома немає світла, і пунктами незламності, в яких можна зарядити телефони та зігрітися», — Родіон Єрошек, СЕО та співвласник компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster.
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