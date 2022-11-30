Кафе та блекаут: обіги закладів громадського харчування скоротилися на 8% за тиждень — Finance.ua

Кафе та блекаут: обіги закладів громадського харчування скоротилися на 8% за тиждень Сьогодні 12:45

Кафе та блекаут: обіги закладів громадського харчування скоротилися на 8% за тиждень

Масовані обстріли України майже не зменшили кількість кафе та ресторанів, що працюють, але позначились на їх обігах та організації роботи.

Посилаючись на дані компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster , ми виявили, що масовані обстріли цивільної інфраструктури та тотальний блекаут майже не вплинули на кількість закладів, що працюють, але відбилися на їх обігах.

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16 листопада, після масованого обстрілу цивільної інфраструктури та першого блекауту, кількість закладів, що працює, суттєво не змінилась. Виняток — Житомирська та Одеська області, там зафіксовано найбільше падіння кількості працюючих закладів — −5% та −3% за тиждень відповідно.

Показники обігу кафе та ресторанів впали, в середньому, на 8%. Найбільше «просіли» заклади в Чернівецькій (-15%), Тернопільській (-14%) та Хмельницькій (-13%) областях.

Обстріли цивільної інфраструктури та другий блекаут 23 листопада також майже не відбилися на кількості закладів, що працює. Найбільше постраждали Черкаська та Рівненська області (ще −4% за тиждень), Івано-Франківська, Вінницька та Тернопільська (-3%).

Проте є й регіон, де активних закладів за тиждень побільшало — це Житомирська область (+4%).

В середньому, другий блекаут скоротив обіги кафе та ресторанів в Україні також на 8% за тиждень. Найбільше обіги просіли в Кіровоградській (-16%), Волинській (-14%), Миколаївській (-13%), Одеській (-12%), Києві, Полтавській та Чернігівській областях — −11%.

«Відключення світла змушують рестораторів адаптувати роботу закладів: зменшувати години роботи, скорочувати меню, готувати лише холодні страви, розпалювати гриль на вулиці, працювати при свічках. Проте ті підприємці, хто встиг вже встановити генератори, почуваються краще і, навіть, бачать ріст у касах. Заклади стають водночас і робочими хабами, де можна попрацювати за ноутбуком, поки вдома немає світла, і пунктами незламності, в яких можна зарядити телефони та зігрітися», — Родіон Єрошек, СЕО та співвласник компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster.

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