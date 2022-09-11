В Україні з початку війни закрилося близько 7000 ресторанів та кафе – асоціація — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні з початку війни закрилося близько 7000 ресторанів та кафе – асоціація

Фондовий ринок
1655
В Україні з початку війни закрилося близько 7000 ресторанів та кафе – асоціація
В Україні з початку війни закрилося близько 7000 ресторанів та кафе – асоціація, www.freepik.com
З початку війни в Україні закрилося близько 7 тис. ресторанів та кафе, відкрилося понад 2 тис. нових закладів.
Про це повідомила агенції «Інтерфакс-Україна» співзасновник Національної ресторанної асоціації України Ольга Насонова.
«Точної статистики немає, оскільки вона наразі просто не здійснюється, серед цих 7 тис. — заклади, що закрилися, і ті, про які немає даних (на окупованих територіях, у зонах обстрілів). Ринок зменшився приблизно на 25% порівняно з лютим 2022 року. У деяких областях падіння ринку становило понад 50% (Харківська, Миколаївська, Запорізька, Луганська області), У Київській, Одеській, Дніпропетровській областях — падіння до 30%», — сказала Насонова.
Читайте також
Водночас, за її словами, у західних областях спостерігається позитивна динаміка. У Львові та області кількість ресторанів та кафе зросла приблизно на 30%, у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях спостерігається зростання приблизно на 20%.
«До початку літа падіння ринку було значнішим. Але з червня почали відкриватися ресторани у Києві, а також у західних областях, загалом понад 2 тис. закладів. Найінтенсивніше розвивався ресторанний ринок у Львові — понад 500 нових закладів в області з початку війни. З усіх міст на Західній Україні Львів виявився найкосмополітичнішим і найнаповненішим», — сказала Насонова.
Місце для вашої реклами
Водночас експерт зазначила, що некоректно говорити про релокацію ресторанів.
«Насправді тих, хто по-справжньому перемістився, тобто тих, хто перевіз обладнання, меблі тощо — одиниці. Частіше ресторан виявлявся просто знищеним, або на окупованій території, і вивозити не було чого. Тому відкривалися нові ресторани», — сказала Насонова.
На її думку, ресторанні інвестори почали розглядати міста на Західній Україні як вигідніші для запуску нового бізнесу. Що стосується експансії за кордон, то таких прикладів наразі ще небагато. «Заплановано відкриття „Чорноморки“, закладів Борисова, Сухомлина. Країни — Польща та Німеччина, але радше Польща. Там більше українців, і менталітет поляків ближчий до нашого», — сказала експерт.

Як запустити інтернет-магазин у Польщі

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.