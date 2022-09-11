В Україні з початку війни закрилося близько 7000 ресторанів та кафе – асоціація — Finance.ua

В Україні з початку війни закрилося близько 7000 ресторанів та кафе – асоціація Вчора 20:32 — Фондовий ринок

В Україні з початку війни закрилося близько 7000 ресторанів та кафе – асоціація, www.freepik.com

З початку війни в Україні закрилося близько 7 тис. ресторанів та кафе, відкрилося понад 2 тис. нових закладів.

Про це повідомила агенції «Інтерфакс-Україна» співзасновник Національної ресторанної асоціації України Ольга Насонова.

«Точної статистики немає, оскільки вона наразі просто не здійснюється, серед цих 7 тис. — заклади, що закрилися, і ті, про які немає даних (на окупованих територіях, у зонах обстрілів). Ринок зменшився приблизно на 25% порівняно з лютим 2022 року. У деяких областях падіння ринку становило понад 50% (Харківська, Миколаївська, Запорізька, Луганська області), У Київській, Одеській, Дніпропетровській областях — падіння до 30%», — сказала Насонова.

Водночас, за її словами, у західних областях спостерігається позитивна динаміка. У Львові та області кількість ресторанів та кафе зросла приблизно на 30%, у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях спостерігається зростання приблизно на 20%.

«До початку літа падіння ринку було значнішим. Але з червня почали відкриватися ресторани у Києві, а також у західних областях, загалом понад 2 тис. закладів. Найінтенсивніше розвивався ресторанний ринок у Львові — понад 500 нових закладів в області з початку війни. З усіх міст на Західній Україні Львів виявився найкосмополітичнішим і найнаповненішим», — сказала Насонова.

Водночас експерт зазначила, що некоректно говорити про релокацію ресторанів.

«Насправді тих, хто по-справжньому перемістився, тобто тих, хто перевіз обладнання, меблі тощо — одиниці. Частіше ресторан виявлявся просто знищеним, або на окупованій території, і вивозити не було чого. Тому відкривалися нові ресторани», — сказала Насонова.

На її думку, ресторанні інвестори почали розглядати міста на Західній Україні як вигідніші для запуску нового бізнесу. Що стосується експансії за кордон, то таких прикладів наразі ще небагато. «Заплановано відкриття „Чорноморки“, закладів Борисова, Сухомлина. Країни — Польща та Німеччина, але радше Польща. Там більше українців, і менталітет поляків ближчий до нашого», — сказала експерт.

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