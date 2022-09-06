Стан українського ринку праці на початку «бізнес-сезону воєнного часу» — Finance.ua

Стан українського ринку праці на початку «бізнес-сезону воєнного часу» Вчора 08:02 — Особисті фінанси

Стан українського ринку праці на початку «бізнес-сезону воєнного часу»

Зазвичай у вересні ринок праці переходить у бізнес-сезон. За очікуваннями, українські компанії, які встигли адаптувалися до діяльності у нових умовах, з початком осені почнуть активніше шукати персонал та відкривати вакансії.

Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua

Найбільш активні сфери серед роботодавців

На першому місці за активністю в пошуку співробітників — сфера продажу. На цей сегмент ринку праці припадає 29,6% актуальних вакансій.

Друге місце з показником 12,8% зайняла категорія «початок кар’єри, студенти». Економічна криза, яка є наслідком війни, змусила велику кількість компаній звернути увагу на «недорогих» новачків, за допомогою яких можна скоротити витрати.

На третій позиції розташувалася категорія «IT, інтернет, телекомунікації» — 9,3%.

Відзначимо, що на сферу науки та освіти припадає всього 0,2% пропозицій. На жаль, цей сегмент майже повністю паралізований.

Категорія «державна служба, некомерційні організації» досі має критично низьку кількість актуальних вакансій, тому можна стверджувати, що ця сфера постраждала найбільше внаслідок кризи на ринку праці.

Що цікаво, показники активності більшості сфер залишилися на довоєнному рівні:

IT, інтернет, телекомунікації: у січні було 10% від усіх вакансій на ринку праці, на початку вересня стало 9,3%.

Маркетинг, реклама, PR: було — 5,4%, стало — 4,9%.

Виробництво, сільське господарство: було — 3%, стало — 3%.

Медицина, фармацевтика: було — 2,7%, стало — 3,4%.

Продажі: було — 25,1%, стало — 29,6%.

Варто також зазначити, що у натуральному кількісному значенні вакансій на ринку праці досі менше, порівнюючи з довоєнним періодом.

Найбільш активні сфери серед фахівців

Найбільша кількість актуальних резюме - в категорії «початок кар’єри, студенти» — 38,2%. Нічого дивного у цьому немає, адже, по-перше, університети та коледжі зупиняли свою роботу. Численні студенти, що виявили бажання працювати, зіткнулися з кризовим ринком праці, який не здатен задовольнити всі їхні потреби. По-друге, нещодавно відбувся випуск з вишів, тобто на ринок праці вийшло багато нових пошукачів.

На другому місці знаходиться сфера продажу — 10,6%. Нагадаємо, що серед роботодавців цей показник — 29,6%. Проте це лише відсоткове співвідношення. Насправді відкритих вакансій у кількісному значенні значно менше, ніж актуальних резюме.

Третю позицію зайняли ІТ-фахівці — 8,2%. Кількість вакансій у цьому випадку також значно нижча, ніж кількість резюме.

Активні регіони України

Найбільшу активність роботодавці виявляють у Києві: на столицю припадає 43% вакансій. Цікаво, що на другому місці розташовується Дніпропетровська область, яка знаходиться недалеко від фронту, — 7,5%. А ось Львівська область, яка знаходиться у порівняній безпеці, посіла третю сходинку, щоправда, поступившись лише мінімально — 7,2%.

На жаль, за статистикою grc.ua, значно просів ринок праці в Миколаївській області — 0,4%. Станом на січень 2022 року цей показник знаходився на рівні 1,5%, а у липні — 1,2%.

Резюме. Київ тут також впевнено утримує лідерство — 45,3%. На другому місці розташувалася Дніпропетровська область — 8%. Третю позицію займає Одеська область — 5,8%.

Конкуренція

Попри те, що у Києві відзначається найбільша активність роботодавців, конкуренція серед працівників тут немала — 7,6 людини на одну актуальну вакансію.

Трійка лідерів за цим показником:

Миколаївська область — 17,7 людини на місце;

Харківська область — 16,9;

Одеська область — 15.

Звісно, бойові дії, які ведуться поблизу, значно підкосили ринок праці у цих регіонах.

На заході конкуренція значно нижча, адже сюди переїхала велика кількість компаній. Закарпатська область — 1,9%, Чернівецька область — 1,9%, Волинська область — 2,3%, Львівська область — 4,2%. Значно більший показник Львівської області можна пояснити тим, що вона є дуже популярною серед внутрішньо переміщених осіб. Отже, разом з великою кількістю компаній сюди переїхали і багато претендентів на робочі місця, тобто конкуренція збільшилася.

П’ятірка сфер з найбільшою конкуренцією:

наука, освіта — 18;

початок кар’єри, студенти — 13,7;

юристи — 12,2;

адміністративний персонал — 11,2;

вищий менеджмент — 10,6.

Сфера юриспруденції, як показує статистика grc.ua, пережила ледь не найбільший шок після початку війни. У січні показник конкуренції становив 2,4, у лютому він навіть трохи знизився — 2,3%. А у березні на одне місце уже претендували 40 спеціалістів! У травні цифра була ще вища — 49,7. Стабілізація відбулася з початком літа.

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