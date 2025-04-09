Кабмін змінив порядок фінансування індустріальних парків — Finance.ua

Кабмін змінив порядок фінансування індустріальних парків
Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку державного стимулювання створення індустріальних парків та надання їм коштів на облаштування.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Як зазначається, уряд виключив норму, відповідно до якої Мінекономіки включало до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету комунальні підприємства, які є ініціаторами створення, керуючими компаніями або учасниками індустріальних парків.
Також виправлено норми щодо перерахування коштів держбюджету для заявників-комунальних підприємств на відкриті в органах Казначейства небюджетні рахунки.
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Крім того, встановлено, що заявникам, рішення щодо надання держпідтримки яким було ухвалене у 2024 році, але не профінансоване, кошти перерахують у 2025 році за рахунок бюджетної програми «Державне стимулювання створення індустріальних парків».
Кабінет міністрів 21 лютого ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків з реєстру індустріальних парків України.
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