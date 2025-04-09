Кабмін змінив порядок фінансування індустріальних парків — Finance.ua

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Кабмін змінив порядок фінансування індустріальних парків

Казна та Політика
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Кабмін змінив порядок фінансування індустріальних парків
Кабмін змінив порядок фінансування індустріальних парків
Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку державного стимулювання створення індустріальних парків та надання їм коштів на облаштування.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Як зазначається, уряд виключив норму, відповідно до якої Мінекономіки включало до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету комунальні підприємства, які є ініціаторами створення, керуючими компаніями або учасниками індустріальних парків.
Також виправлено норми щодо перерахування коштів держбюджету для заявників-комунальних підприємств на відкриті в органах Казначейства небюджетні рахунки.
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Крім того, встановлено, що заявникам, рішення щодо надання держпідтримки яким було ухвалене у 2024 році, але не профінансоване, кошти перерахують у 2025 році за рахунок бюджетної програми «Державне стимулювання створення індустріальних парків».
Кабінет міністрів 21 лютого ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків з реєстру індустріальних парків України.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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