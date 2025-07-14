Кабмін затвердив розподіл 35 млрд грн субвенції на зарплати педагогам у 2025 році — Finance.ua

Кабмін затвердив розподіл 35 млрд грн субвенції на зарплати педагогам у 2025 році Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

Кабмін затвердив розподіл 35 млрд грн субвенції на зарплати педагогам у 2025 році

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду в понеділок, 14 липня, Кабмін затвердив розподіл 35 мільярдів гривень субвенції на зарплати педагогам у 2025 році та на оновлення харчових блоків у школах.

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«Сьогодні уряд ухвалює два рішення для української освіти. Розподіляємо близько 35 мільярдів гривень освітньої субвенції для вчасних виплат заробітних плат педагогам у вересні-грудні поточного року. Крім того, розподіляємо понад 158 мільйонів гривень на модернізацію шкільних харчоблоків», — сказав Шмигаль.



Раніше писали , що на цей рік у державному бюджеті закладено понад 103 мільярди гривень на заробітні плати вчителів. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташков.

З 1 січня 2025 року всі педагоги отримують доплату у розмірі 1000 грн на руки. Доплата є пропорційною: чим більше вчитель має годин роботи в школі, тим більше доплати він отримує, але не менше 1000 грн.

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