Кабмін затвердив розподіл 35 млрд грн субвенції на зарплати педагогам у 2025 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін затвердив розподіл 35 млрд грн субвенції на зарплати педагогам у 2025 році

Казна та Політика
30
Кабмін затвердив розподіл 35 млрд грн субвенції на зарплати педагогам у 2025 році
Кабмін затвердив розподіл 35 млрд грн субвенції на зарплати педагогам у 2025 році
Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду в понеділок, 14 липня, Кабмін затвердив розподіл 35 мільярдів гривень субвенції на зарплати педагогам у 2025 році та на оновлення харчових блоків у школах.
Читайте також
«Сьогодні уряд ухвалює два рішення для української освіти. Розподіляємо близько 35 мільярдів гривень освітньої субвенції для вчасних виплат заробітних плат педагогам у вересні-грудні поточного року. Крім того, розподіляємо понад 158 мільйонів гривень на модернізацію шкільних харчоблоків», —
сказав Шмигаль.

Раніше писали, що на цей рік у державному бюджеті закладено понад 103 мільярди гривень на заробітні плати вчителів. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташков.
З 1 січня 2025 року всі педагоги отримують доплату у розмірі 1000 грн на руки. Доплата є пропорційною: чим більше вчитель має годин роботи в школі, тим більше доплати він отримує, але не менше 1000 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems