Кабмін затвердив фінплан «Укрфінжитло», оператора програми «єОселя» — Finance.ua
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Кабмін затвердив фінплан «Укрфінжитло», оператора програми «єОселя»

Казна та Політика
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Кабмін затвердив фінплан «Укрфінжитло», оператора програми «єОселя»
Кабмін затвердив фінплан «Укрфінжитло», оператора програми «єОселя»
Кабінет Міністрів України затвердив стратегію та фінансовий план держкорпорації «Укрфінжитло», оператора програми доступного іпотечного кредитування «єОселя».
Про це компанія повідомила на сайті.
«Це дозволить розпочати процес залучення додаткових коштів, у тому числі на відкритому фінансовому ринку. Наступні етапи передбачають отримання кредитних пропозицій та їх погодження Міністерством економіки та Міністерством фінансів. Щойно відповідні процедури будуть завершені, „Укрфінжитло“ зможе отримати грошові кошти для видачі наступних траншів банкам-партнерам єОселі», — сказано в повідомленні.
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Ініційовано також окремі законодавчі зміни до Податкового кодексу України, що може збільшити обсяг коштів для подальшого розвитку програми. Постійно проводиться й робота з міжнародними організаціями та фондами для налагодження взаємовигідної співпраці.
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Нагадаємо, наприкінці січня цього року наявні кошти єОселі були повністю розподілені між банками-партнерами. Незважаючи на це, з того часу видано понад 110 кредитів на майже 160 млн грн. Більшість позичальників — понад 80% — традиційно представляють категорію військовослужбовців ЗСУ за контрактом та правоохоронців.
У 2023 році планується збільшити перелік категорій громадян, які зможуть отримати кредит на власне житло за фіксованою ставкою 7% річних.

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За матеріалами:
Finance.ua
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