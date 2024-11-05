Кабмін запустив програму пільгових кредитів для виробників зброї та військової техніки — Finance.ua
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Кабмін запустив програму пільгових кредитів для виробників зброї та військової техніки

Кредит&Депозит
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Кабінет Міністрів ухвалив постанову, за якою українські виробники озброєння й військової техніки матимуть доступ до програми пільгових кредитів. Уряд очікує, що виробники зможуть виробляти більше зброї й швидше поставляти її на фронт.
Про це повідомив міністр стратегічних галузей економіки Герман Сметанін.
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Відсоткова ставка для виробників становитиме 5%, решта відсотків буде оплачена державою. На реалізацію програми до кінця року передбачено 263,4 млн грн.
Розмір кредиту — до 100 млн грн на оборотний капітал до трьох років, і до 500 млн на інвестиційні проєкти до пʼяти років.
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Кошти можна використати на розробку, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових та інших виробів військового призначення, які використовуються для задоволення потреб Сил оборони.
Програма буде доступною для підприємств, які Мінстратегпром уже визначив критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК.
За матеріалами:
Forbes.ua
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