Кабмін запровадив систему визначення комфортності міжміських автобусів — Finance.ua

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Кабмін запровадив систему визначення комфортності міжміських автобусів

Казна та Політика
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Кабмін запровадив систему визначення комфортності міжміських автобусів
Кабмін запровадив систему визначення комфортності міжміських автобусів
Кабінет Міністрів вніс зміни до процедури обов’язкового технічного контролю пасажирських автобусів, запровадивши систему визначення їх комфортності.
Відповідні зміни до постанов № 137 та № 512 Кабмін ухвалив на засіданні 4 березня, вони набудуть чинності через два місяці після публікації, повідомляє пресслужба Мінрозвитку.
Оновлення спрямовані на оптимізацію процедур для підвищення прозорості процесу технічного контролю, зменшення часу на перевірку одночасно з належним контролем транспорту.
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«Зміни процедури техогляду автобусів, окрім підвищення прозорості процесу та мінімізації корупційних ризиків, також наближає національне законодавство до стандартів Євросоюзу. Поруч з цим, нам важливо, щоб оновлена система проведення техогляду автобусів у першу чергу сприяла створенню належних умов під час перевезення пасажирів. Таким чином, ми йдемо шляхом автоматизації процесів: визначення класу комфортності автобусів завдяки процедурі техогляду дозволить допускати до перевезень саме той транспорт, який відповідає конкретним вимогам, визначеним організатором перевезень» — наголосив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.
Серед основних нововведень у процесі техогляду:
  • процес перевірки конструкції та технічного стану автобусу повинен бути зафіксований на відео;
  • зменшено кількість фотографій, які необхідно передати до реєстру перевірок технічного стану;
  • відповідно оптимізовано час на проведення перевірок;
  • запроваджено обов’язковий нагляд за станом та адаптацією тахографів встановлених на транспортних засобах.
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Запровадження системи визначення комфортності автобусів на основі проведення технічного контролю дозволить організаторам перевезень — Мінрозвитку та обласним адміністраціям — мати актуальну інформацію не тільки про технічний стан автобусів, а й про стан комфортності.
У свою чергу це сприятиме тому, що у конкурсах на маршрути будуть брати участь автобуси відповідного класу комфортності.
Чинності нові правила набудуть через два місяці після публікації змін до постанов.
За матеріалами:
Finance.ua
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