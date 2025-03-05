Кабмін запровадив систему визначення комфортності міжміських автобусів — Finance.ua

Кабмін запровадив систему визначення комфортності міжміських автобусів Сьогодні 21:10 — Казна та Політика

Кабмін запровадив систему визначення комфортності міжміських автобусів

Кабінет Міністрів вніс зміни до процедури обов’язкового технічного контролю пасажирських автобусів, запровадивши систему визначення їх комфортності.

Відповідні зміни до постанов № 137 та № 512 Кабмін ухвалив на засіданні 4 березня, вони набудуть чинності через два місяці після публікації, повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Оновлення спрямовані на оптимізацію процедур для підвищення прозорості процесу технічного контролю, зменшення часу на перевірку одночасно з належним контролем транспорту.

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«Зміни процедури техогляду автобусів, окрім підвищення прозорості процесу та мінімізації корупційних ризиків, також наближає національне законодавство до стандартів Євросоюзу. Поруч з цим, нам важливо, щоб оновлена система проведення техогляду автобусів у першу чергу сприяла створенню належних умов під час перевезення пасажирів. Таким чином, ми йдемо шляхом автоматизації процесів: визначення класу комфортності автобусів завдяки процедурі техогляду дозволить допускати до перевезень саме той транспорт, який відповідає конкретним вимогам, визначеним організатором перевезень» — наголосив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Серед основних нововведень у процесі техогляду:

процес перевірки конструкції та технічного стану автобусу повинен бути зафіксований на відео;

зменшено кількість фотографій, які необхідно передати до реєстру перевірок технічного стану;

відповідно оптимізовано час на проведення перевірок;

запроваджено обов’язковий нагляд за станом та адаптацією тахографів встановлених на транспортних засобах.

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Запровадження системи визначення комфортності автобусів на основі проведення технічного контролю дозволить організаторам перевезень — Мінрозвитку та обласним адміністраціям — мати актуальну інформацію не тільки про технічний стан автобусів, а й про стан комфортності.

У свою чергу це сприятиме тому, що у конкурсах на маршрути будуть брати участь автобуси відповідного класу комфортності.

Чинності нові правила набудуть через два місяці після публікації змін до постанов.

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