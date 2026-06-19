Кабмін запровадив механізм блокування азартних ігор для військових Сьогодні 13:35

Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запускає механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період дії воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Мета (рішення. — Ред.) — захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов’язані з нею безпекові ризики», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри.

Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в Реєстрі військовослужбовців, який створює Міноборони.

Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано.

Захист персональних даних

Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування — зокрема, чи пов’язане воно з проходженням військової служби або іншими обмеженнями.

Заступниця міністра цифрової трансформації України Наталія Денікеєва зазначила, що постанова створює основу для додаткового механізму захисту військовослужбовців та є частиною системної роботи у сфері відповідальної гри. Механізм працюватиме автоматично, без зайвої бюрократії та без розкриття інформації про військовий статус людини.

Боротьба з нелегальними казино

Зараз PlayCity не має повноважень самостійно блокувати сайти вручну. Агентство виявляє нелегальні гральні ресурси та ухвалює рішення про необхідність обмеження доступу до них. Надалі це рішення реалізується через НКЕК та інтернет-провайдерів відповідно до вимог Закону № 768.

За перший рік роботи PlayCity виявило понад 4 100 незаконних ресурсів, щодо яких було ухвалено рішення про блокування.

Сьогодні рішення про обмеження доступу стає обов’язковим для виконання провайдерами протягом однієї доби з моменту виявлення нелегального сайту.

Прискорення процесу блокування ресурсів

Мінцифри зазначає, що чинна процедура все ще потребує вдосконалення. Саме тому PlayCity створило міжвідомчу робочу групу за участі представників Апарату РНБО, НБУ, Мінцифри, НКЕК, ДССЗЗІ та НЦУ.

Її завдання — напрацювати механізми швидкого обмеження доступу до нелегальних сайтів і застосунків та перейти до моделі, за якої провайдери зможуть блокувати такі ресурси протягом кількох хвилин після ухвалення відповідного рішення.

Паралельно разом із PlayCity підготовлено зміни до профільного законодавства, які мають розширити повноваження регулятора щодо протидії нелегальному гральному бізнесу.

Контроль за рекламою азартних ігор

Окремий напрям роботи — очищення інфополя від незаконної реклами азартних ігор. Уже передано на блокування більш як 700 сторінок у соціальних мережах, а також накладено 16 штрафів на загальну суму майже 80 млн грн за порушення правил реклами.

Триває робота зі встановлення осіб блогерів і контент-мейкерів, які незаконно рекламували казино, — із подальшим притягненням до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Finance.ua вже писав , що в Україні планують обмежити доступ військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Ініціатива є частиною системної політики протидії лудоманії. Її мета — зменшити ризики ігрової залежності серед військових і захистити їхні родини від можливих фінансових наслідків.

Також ми розповідали , що Міністерство цифрової трансформації пропонує пакет законодавчих змін, який має запровадити цифровий контроль гральної індустрії та нову систему оподаткування галузі. Один із законопроєктів передбачає зміну підходу до регулювання гральної індустрії від формального нагляду до постійного цифрового моніторингу.

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