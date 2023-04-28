Кабмін залучить ще 1,3 млрд грн на гранти "єРобота" для бізнесу — Finance.ua

Кабмін залучить ще 1,3 млрд грн на гранти "єРобота" для бізнесу Сьогодні 18:08 — Казна та Політика

Кабмін залучить ще 1,3 млрд грн на гранти "єРобота" для бізнесу

Уряд залучить ще майже 1,3 млрд грн від Державного центру зайнятості для видачі безповоротних грантів для бізнесу в межах програми єРобота.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти, зокрема, будуть спрямовані на гранти бізнесам, які працюють у галузі переробки.

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«Стимулюємо бізнес до роботи й створення нових робочих місць. З цією метою продовжуємо видавати гранти за програмою єРобота. Від її старту держава вже виплатила понад 4 тис. грантів на суму 2,4 млрд грн. Найбільше — на розвиток переробних підприємств», — підкреслив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, підтримка переробної галузі відкриває перспективу зростання частки несировинного експорту та збільшення притоку валютної виручки до країни.

Нагадаємо, цього року уряд планує видати понад 1000 грантів ветеранам для започаткування й розвитку бізнесу в рамках програми «Власна справа».

Довідка Finance.ua:

проект єРобота був запроваджений урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць;

він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

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