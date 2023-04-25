Гранти для ветеранів: українські захисники подали заявок на 21 мільйон — Finance.ua

Гранти для ветеранів: українські захисники подали заявок на 21 мільйон Сьогодні 11:15 — Особисті фінанси

Гранти для ветеранів: українські захисники подали заявок на 21 мільйон

У межах першої хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів за програмою «Власна справа» 54 українські захисники та захисниці запросили грантових коштів на 21 млн грн на старт або розвиток свого бізнесу. Друга хвиля стартувала з 24 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«54 українські захисники та захисниці скористались можливістю отримати від держави фінансову підтримку на розвиток власної справи та подали заявки на гранти для ветеранів у першу хвилю. Максимальну суму гранту в 1 млн грн запросили 5 заявників, 15 заяв надійшло від другого з подружжя ветерана на грант до 500 тис грн. Зазначу, що 80% заявників попросили гранти за програмами, що передбачають співфінансування, тобто вони готові розділити відповідальність з державою за розвиток свого бізнесу і планують вкласти у свій проект 30% власних коштів. Загалом ветерани запросили грантів на 21 млн грн та мають намір реалізувати свої бізнес-проекти вартістю понад 32 млн грн», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Отримані грантові заявки впродовж наступних 15 робочих днів будуть опрацьовуватись Ощадбанком та Державною службою зайнятості, які перевірятимуть ділову репутацію заявника та подані ним документи, оцінюватимуть реалістичність його бізнес-плану, після чого він має пройти співбесіду з фахівцями центру зайнятості, за результатами якої ухвалюється рішення про надання чи відмову у наданні гранту.

Заступниця міністра нагадала, що програмами грантів для ветеранів передбачено надання:

250 тис грн — для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;

500 тис грн — для дружини/чоловіка учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;

1 млн грн — для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Гранти у розмірі 500 тис грн та 1 млн грн надаються за умови співфінансування з отримувачем — 30% коштів вкладає в свою справу отримувач гранту, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємця впродовж трьох років. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

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