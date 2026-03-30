Кабмін виділив 9,2 млрд грн на захист енергооб’єктів Сьогодні 07:11 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів виділив 9,2 млрд грн на захист 245 об’єктів критичної інфраструктури у неприфронтових регіонах в межах підготовки до наступної зими.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Розподіл фінансування

Це вже другий транш фінансування планів стійкості.

«Із загальної суми 5,2 млрд грн буде спрямовано Агентству відновлення на захист великих енергетичних об’єктів. Ще 3,5 млрд отримають регіони — на будівництво захисних споруд для розподільчих підстанцій, трансформаторів, газорозподільних станцій та інших об’єктів критичної інфраструктури», — повідомила Свириденко.

Також 528 млн грн отримає АТ «Укрзалізниця» для посилення захисту власних обʼєктів.

Минулого тижня уряд виділив 12,85 млрд грн прифронтовим областям на перші роботи з підготовки до наступної зими в межах планів стійкості. Кошти спрямували на 209 об’єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області.

Першочергові роботи там уже розпочаті.

Підготовка до опалювального сезону

Очільниця уряду зазначила, що виділені кошти покриють 30% потреби в фінансуванні визначених об’єктів і частку заборгованості по вже розпочатих роботах.

«Готуватись до зими маємо вже зараз. Робимо це в межах реалізації Планів стійкості регіонів», — зазначила прем’єр-міністерка.

Серед пріоритетів:

захист енергетичних об’єктів;

розвиток розподіленої генерації;

забезпечення об’єктів тепло- і водопостачання резервними джерелами живлення;

децентралізація систем теплопостачання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.