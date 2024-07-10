Кабмін включив до переліку обʼєктів великої приватизації два конфісковані у російських олігархів активи — Finance.ua

Кабмін включив до переліку обʼєктів великої приватизації два конфісковані у російських олігархів активи Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів включив до переліку обʼєктів великої приватизації Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (Дніпропетровська область), який був конфіскований у російського мільярдера, акціонера титанової корпорації «ВСМПО-Авісма» Михайла Шелкова, та компанію «Аерок», яка була конфіскована у російського олігарха Андрія Молчанова.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі.

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«Включено до переліку обʼєктів великої приватизації державної власності, затвердженого розпорядженням уряду від 16 січня 2019 N 36 „Про затвердження переліку обʼєктів великої приватизації державної власності“, частки розміром 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю „Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат“ та 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю „Аерок“», — написав він.

«Аерок» володіє двома газобетонними заводами в Обухові та Березані (Київська область).

Нагадаємо, у Фонді держмайна заявили , що продаж перших обʼєктів великої приватизації очікується у липні-серпні цього року. Серед головних обʼєктів — Ocean Plaza, «Аерок», готель «Україна» та «ОГХК». Фонд державного майна очікує перевиконати план у 4 млрд грн — під велику приватизацію підпадають активи вартістю понад 250 млн грн.

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