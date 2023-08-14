Кабмін спростив імпорт комплектуючих для військової техніки — Finance.ua

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Кабмін спростив імпорт комплектуючих для військової техніки

Казна та Політика
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Кабмін спростив імпорт комплектуючих для військової техніки
Кабмін спростив імпорт комплектуючих для військової техніки
Кабінет Міністрів спростив імпорт комплектуючих для військової техніки, тепер її зможуть ремонтувати на будь-якому підприємстві з відповідними потужностями.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Компоненти військової техніки та техніки подвійного призначення постачатимуться в Україну за спрощеною процедурою — без дозволу Державної служби експортного контролю. Йдеться про імпорт спеціально призначених чи модифікованих до військового використання компонентів.
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«До переліку товарів військового призначення та подвійного використання, що можуть імпортуватися без дозволу Держекспортконтролю, ми додаємо комплектуючі та запчастини до наземної військової техніки. В тому числі йдеться про комплектуючі для танків, БТР, спеціально обладнаних автомобілів. Також до переліку вносимо компоненти до пілотованих літальних апаратів», — розповіла перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.
З її слів, дебюрократизація та спрощення процесу суттєво посилить спроможності тилу швидко відновлювати військову техніку — ремонтувати її для фронту зможе будь-яке підприємство, яке має відповідні потужності та фахівців. Це значить, що наші захисники значно швидше отримуватимуть необхідну для перемоги броню.
При цьому вона зазначила, що суворий контроль над експортом компонентів залишається, адже Україна сумлінно виконує всі взяті на себе міжнародні зобов’язання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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