Імпорт газу в Україну на початок серпня досяг трирічного максимуму — ExPro Сьогодні 21:30 — Енергетика

Імпорт природного газу до України з початком серпня зріс на 50% - до 38,1 млн куб. м.

Про це повідомило профільне видання ExPro.

Це найвище значення з вересня 2020 року. На початок серпня у сховищах зберігається близько 12,27 млрд куб. м природного газу.

Весь газ, що імпортується, йде на закачування до «митного складу» українських ПСГ. Зокрема, 20,5 млн куб. м закачано за допомогою послуги short-haul.

Найбільше газу надходить зі Словаччини — 21,9 млн куб. м, або 57% усього газу. З Угорщини постачається 7,1 млн куб. м газу (19%). Поставки з Молдови сягнули 5,2 млн куб. м (14%) та з Польщі - 4 млн куб. м (10%).

З початком серпня іноземні та українські компанії активізувалися, закачуючи більше газу до «митного складу» українських ПСГ, зазначає видання.

На початок серпня у сховищах зберігається близько 12,27 млрд куб. м природного газу, в тому числі близько 0,85 млрд куб. м на «митному складі».

За підсумками липня імпорт газу до України склав 589,3 млн куб. м, з яких 586,5 млн куб. м, або 99,5% усього імпортованого газу, пішло до «митного складу» українських ПСГ. Загалом за сім місяців 2023 року Україна імпортувала понад 1,8 млрд куб. м природного газу, у 2,3 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У червні стало відомо, що європейські чиновники обмірковують, чи підтримувати звʼязок із Більче-Волицько-Угерським підземним газосховищем та іншими обʼєктами, розкиданими по всій Україні, в яких може зберігатися газ, коли взимку попит і ціни на паливо підскочать.

Зберігання життєво важливого палива у країні, яка воює, може здатися шаленою ідеєю, але вона є досить привабливою, оскільки обʼєкти знаходяться далеко від лінії фронту, щоб вважатися безпечними, й деякі трейдери поділяють думку, що ризик того вартий.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.