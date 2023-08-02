Імпорт газу в Україну на початок серпня досяг трирічного максимуму — ExPro — Finance.ua
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Імпорт газу в Україну на початок серпня досяг трирічного максимуму — ExPro

Енергетика
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Імпорт природного газу до України з початком серпня зріс на 50% - до 38,1 млн куб. м.
Про це повідомило профільне видання ExPro.
Це найвище значення з вересня 2020 року. На початок серпня у сховищах зберігається близько 12,27 млрд куб. м природного газу.
Весь газ, що імпортується, йде на закачування до «митного складу» українських ПСГ. Зокрема, 20,5 млн куб. м закачано за допомогою послуги short-haul.
Найбільше газу надходить зі Словаччини — 21,9 млн куб. м, або 57% усього газу. З Угорщини постачається 7,1 млн куб. м газу (19%). Поставки з Молдови сягнули 5,2 млн куб. м (14%) та з Польщі - 4 млн куб. м (10%).
Імпорт газу в Україну на початок серпня досяг трирічного максимуму — ExPro
З початком серпня іноземні та українські компанії активізувалися, закачуючи більше газу до «митного складу» українських ПСГ, зазначає видання.
На початок серпня у сховищах зберігається близько 12,27 млрд куб. м природного газу, в тому числі близько 0,85 млрд куб. м на «митному складі».
За підсумками липня імпорт газу до України склав 589,3 млн куб. м, з яких 586,5 млн куб. м, або 99,5% усього імпортованого газу, пішло до «митного складу» українських ПСГ. Загалом за сім місяців 2023 року Україна імпортувала понад 1,8 млрд куб. м природного газу, у 2,3 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
У червні стало відомо, що європейські чиновники обмірковують, чи підтримувати звʼязок із Більче-Волицько-Угерським підземним газосховищем та іншими обʼєктами, розкиданими по всій Україні, в яких може зберігатися газ, коли взимку попит і ціни на паливо підскочать.
Зберігання життєво важливого палива у країні, яка воює, може здатися шаленою ідеєю, але вона є досить привабливою, оскільки обʼєкти знаходяться далеко від лінії фронту, щоб вважатися безпечними, й деякі трейдери поділяють думку, що ризик того вартий.
За матеріалами:
Forbes.ua
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