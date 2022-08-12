Кабмін скоротив витрати на допомогу у рамках програми «єПідтримка» — Finance.ua

Кабмін скоротив витрати на допомогу у рамках програми «єПідтримка»
Кабінет Міністрів скоротив витрати на допомогу у рамках програми «єПідтримка». Відповідне рішення закріплено розпорядженням уряду № 704 від 9 серпня.
Зазначеним документом внесено зміну до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 336 «Про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету для забезпечення надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка» та зменшено суму, виділену за цією програмою, на 9 мільйонів гривень.
Відповідно до постанови уряду № 1272 від 9 грудня 2021 року, допомога надається застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам — підприємцям на підставах, визначених законодавством.
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Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні було запущено програму «єПідтримка»: українці, які втратили роботу, могли отримати 6,5 тис. гривень.
До речі, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, серед українців, які подавали замовлення на одноразову допомогу у 6500 грн у рамках програми «Підтримка», 25 тисяч осіб отримали її помилково.
Довідка Finance.ua:
- У ході проведеної Мінфіном перевірки з’ясувалося, що державну допомогу «єПідтримка» отримали й бюджетники, що суперечить умовам програми. Тому Мінекономіки попросили терміново повернути неправомірно одержані кошти. У разі неповернення міністерство може звернутися до суду.
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