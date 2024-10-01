Кабмін скасував заборону на використання кондиціонерів у держустановах — Finance.ua

Кабмін скасував заборону на використання кондиціонерів у держустановах Сьогодні 06:37

Кабінет Міністрів України скасував з 30 вересня рекомендацію органам державної влади та державним підприємствам припинити використання кондиціонерів, а також зовнішнього освітлення будівель і прилеглих територій.

Про це йдеться в урядовому розпорядженні № 910-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 р. № 510» від 26 вересня.

Згідно з документом, кінцева дата цих рекомендацій перенесена з 31 грудня на 30 вересня 2024 року.

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Крім того, Кабмін скасував рекомендацію органам місцевого самоврядування обмежити освітлення вулиць і парків.

Нагадаємо, 7 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив про ухвалення розпорядження щодо зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади. Зокрема йдеться про відмову від використання кондиціонерів та зовнішнього освітлення будівель.

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