Кабмін скасував заборону на використання кондиціонерів у держустановах — Finance.ua
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Кабмін скасував заборону на використання кондиціонерів у держустановах

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Кабінет Міністрів України скасував з 30 вересня рекомендацію органам державної влади та державним підприємствам припинити використання кондиціонерів, а також зовнішнього освітлення будівель і прилеглих територій.
Про це йдеться в урядовому розпорядженні № 910-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 р. № 510» від 26 вересня.
Згідно з документом, кінцева дата цих рекомендацій перенесена з 31 грудня на 30 вересня 2024 року.
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Крім того, Кабмін скасував рекомендацію органам місцевого самоврядування обмежити освітлення вулиць і парків.
Нагадаємо, 7 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив про ухвалення розпорядження щодо зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади. Зокрема йдеться про відмову від використання кондиціонерів та зовнішнього освітлення будівель.
За матеріалами:
Економічна Правда
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