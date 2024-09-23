В «Укренерго» пропонують підвищити тариф на передачу електроенергії — Finance.ua

В «Укренерго» пропонують підвищити тариф на передачу електроенергії Сьогодні 17:41 — Енергетика

В «Укренерго» пропонують підвищити тариф на передачу електроенергії

В «Укренерго» пропонують збільшити тариф на передачу електроенергії на 2025 р. на 48% - до 783,71 грн/МВт*год.

Про це повідомляє галузеве видання ExPro.

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Тариф на передачу для «зеленої» металургії пропонується встановити на рівні 441,05 грн/МВт*год.

Як пише видання, остаточне рішення буде прийнято Регулятором після процедури відкритого обговорення.

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«Майже 50% витрат і надалі, за розрахунками системного оператора, займатимуть витрати на виконання спеціальних обов’язків — 33,6 млрд грн з 77,1 млрд грн. Найбільше, 26 млрд грн, — це витрати, пов’язані з виконанням спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, крім приватних домогосподарств», — зазначає видання.

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії у 2025 році плануються на рівні 18 349 300 тис. грн.

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