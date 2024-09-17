В Асоціації водоканалів наголосили на необхідності підвищення тарифів на воду — Finance.ua

В Асоціації водоканалів наголосили на необхідності підвищення тарифів на воду Сьогодні 16:15 — Особисті фінанси

В Асоціації водоканалів наголосили на необхідності підвищення тарифів на воду

В Асоціації «Укрводоканалекологія» наголосили на необхідності підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Вже зараз українські водоканали перебувають на межі виживання.

Про це заявив ЗМІ президент Асоціації, заступник гендиректора «Київводоканалу» зі стратегічної політики Дмитро Новицький.

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За словами директора Асоціації «Укрводоканалекологія», тарифи на воду в країні не переглядалися регулятором багато років. Востаннє було затверджено ціни у 2021 році. Після цього була спроба встановити нові тарифи у 2023 році, проте уряд скасував таке рішення. На думку посадовця, це було зроблено незаконно.

Він наголосив, що зараз вітчизняні водоканали перебувають на межі виживання. Через нестачу коштів працівники отримують мізерну заробітну плату — у середньому в галузі приблизно на рівні 13 тис. гривень.

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На переконання директора Київводоканалу, така ситуація становить велику загрозу для всієї галузі.

«Така ситуація загрожує в принципі ефективному функціонуванню підприємств. І це величезна проблема», — наголошується у заяві.

Зараз ціна за один кубічний метр очищеної, безпечної води разом з водовідведенням у столиці України становить 30 гривень, проте якби торік тариф не скасували, то коштувала б 40 гривень.

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Як відомо, тарифи на воду встановлює Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), у великих містах.

Проте у невеликих населених пунктах вартість послуг з водопостачання вже зросла або може зрости у вересні 2024 року. Місцева влада наділена повноваженнями самостійно встановлювати ціни на цю комунальну послугу. Це вже призвело до значного підвищення тарифів — до 40% у деяких містах.

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