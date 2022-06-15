Кабмін пропонує Раді по-новому розмитнювати авто: деталі законопроєктів — Finance.ua

Кабмін пропонує Раді по-новому розмитнювати авто: деталі законопроєктів

Кабмін пропонує Раді по-новому розмитнювати авто: деталі законопроєктів

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді три законопроєкти, спрямовані на зміну оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України.

Про це у Телеграм повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Мова йде про законопроєкти № 7466, № 7467 та № 7468, які передбачають внесення змін до Податкового, Бюджетного та Митного кодексіы щодо оподаткування транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України.

Законопроєкт № 7466

Цим законопроєктом пропонується змінити існуючу систему оподаткування легкових автомобілів шляхом впровадження нової формули розмитнення транспортного засобу, відповідно до якої не буде братись до уваги вартість авто. Формула розрахунку складатиметься з таких показників: віку, типу і об’єму двигуна та ексклюзивності транспортного засобу.

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А також виключити з переліку платників збору на обов’язкове державне пенсійне страхування підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичних осіб, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні.

Законопроєкт № 7467

Проєкт закону передбачає, що 50% надходжень від акцизного податку із ввезених на митну територію України транспортних засобів спрямовуються до загального фонду державного бюджету, інші 50% — до спеціального фонду держбюджету.

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Крім цього, він скасовує норму щодо віднесення до доходів загального фонду державного бюджету зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування, які сплачуються при набутті права власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації.

Законопроєкт № 7468

Документом пропонується, що митне оформлення легкових автомобілів для їх вільного обігу на території України здійснюється митними органами на підставі електронної митної декларації, яка подається декларантом через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Окрім цього, вказаний проєкт передбачає, що підприємства, які здійснюють декларування легкових автомобілів, що були у використанні та з року випуску яких минуло більше трьох років, можуть за бажанням обрати будь-яку іншу форму декларування, передбачену Митним кодексом.

Законопроєкт також покликаний врегулювати, що замовлення послуг з державної реєстрації та перереєстрації автомобілів легкових здійснюється засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, а сертифікація легкових автомобілів, ввезених на митну територію України для вільного обігу, є добровільною та може здійснюватися за бажанням особи, що ввозить таке авто.

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