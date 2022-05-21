Кабмін поширив пільги та гарантії на добровольців та членів сімей загиблих захисників — Finance.ua

Кабмін поширив пільги та гарантії на добровольців та членів сімей загиблих захисників

Вчора 12:03 — Казна та Політика

Кабмін поширив пільги та гарантії на добровольців та членів сімей загиблих захисників

Кабінет Міністрів України унормував поширення пільг і гарантій на добровольців та членів сімей загиблих захисників й захисниць.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«У п’ятницю, 20 травня, на черговому засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України», — йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що розроблений фахівцями Мінветеранів документ приводить низку чинних урядових нормативно-правових актів у відповідність із Законом України від 15.03.2022 № 2121, яким визнано право добровольців територіальної оборони на отримання статусу УБД, а також запроваджено таку категорію осіб, як сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Що це означає

«Таким чином, добровольці Сил територіальної оборони Збройних сил України, члени добровольчих формувань територіальних громад матимуть можливість отримати грошові виплати, що передбачені в разі поранення та інвалідності внаслідок військової агресії рф проти України, а в разі загибелі — члени їхніх родин отримають одноразову грошову допомогу», — зазначається в повідомленні.

Крім того, члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України матимуть можливість користуватися пільгами, передбаченими чинним законодавством.

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«Уряд та Мінветеранів послідовно відстоює інтереси наших Захисників та Захисниць, які зараз боронять Україну від російської агресії, а також членів їхніх родин. З самого початку масштабного збройного вторгнення рф тисячі добровольців активно долучилися до лав тероборони, щоб посилити спроможності захисту нашої країни. Підтримка, надання соціальних гарантій та пільг даним категоріям є обов’язком держави», — наголосив перший заступник Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун за підсумками засідання Уряду.

Ухваленою постановою відповідні зміни внесено до:

правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень;

порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

порядків використання коштів, головним розпорядником яких є Мінветеранів; Положення про Мінветеранів;

положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни та інших нормативно-правових актів.

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