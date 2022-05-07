Пенсії членам сімей загиблих військовослужбовців підвищили на 1500 гривень — Finance.ua
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Пенсії членам сімей загиблих військовослужбовців підвищили на 1500 гривень

Вчора 11:17Особисті фінанси
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Пенсії членам сімей загиблих військовослужбовців підвищили на 1500 гривеньПенсії членам сімей загиблих військовослужбовців підвищили на 1500 гривень
У квітні здійснено перерахунки пенсій членам сімей загиблих військовослужбовців. За результатами перерахунків більше 2,2 тисяч людей отримали збільшення пенсій в середньому на 1500 гривень.
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
Мінімальні гарантії щодо пенсій членам сім’ї загиблого військовослужбовця передбачають, що така пенсія на кожного члена сім’ї складає не менше:
  • 7 800 грн — на кожного з батьків та подружжя,
  • 6 100 грн — на кожну дитину.
Це стосується також членів сімей загиблих добровольців територіальної оборони, адже з квітня на добровольців територіальної оборони поширені підвищені пенсійні гарантії, передбачені для військовослужбовців.
Відповідні зміни закріплені Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій».
Відповідно до цього Закону до кола учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни віднесено добровольців Сил територіальної оборони та інших осіб, які увійшли у склад добровольчих формувань територіальної громади.
Особам, які брали безпосередньою участю у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
Крім того, до кола осіб, які належать до сімей загиблих Захисників та Захисниць України, включено членів сімей загиблих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України беручи участь в АТО/ООС, а також сім’ї загиблих добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України.
За матеріалами: Finance.ua
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