Виплати премій та додаткових винагород військовослужбовцям - Кабмін уточнив правила — Finance.ua

Виплати премій та додаткових винагород військовослужбовцям - Кабмін уточнив правила

Вчора 15:05 — Казна та Політика

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2022 р. № 449 внесено зміни до Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій. Про це пише k adrovik.ua

Зміни, зокрема, передбачають, що:

1) виплата грошового забезпечення здійснюється з урахуванням вимог постанови КМУ від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» за рахунок коштів:

— установ і організацій, з яких такі категорії осіб відряджено до військових адміністрацій;

— обласних та районних військових адміністрацій, бюджетів територіальних громад для категорії осіб, відряджених до військово-цивільних адміністрацій та призначених (перепризначених) до військових адміністрацій;

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2) рішення про виплату премії та розмір додаткової винагороди начальнику обласної військової адміністрації приймається Головнокомандувачем Збройних Сил; військовослужбовцям військових формувань, утворених відповідно до законів, особам рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, відрядженим до військово-цивільних адміністрацій та призначеним (перепризначеним) до обласних, районних військових адміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів, приймається начальником відповідної обласної військової адміністрації.

У Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій також уточнили, що структура обласної та районної військової адміністрації затверджується відповідно начальником обласної та районної військової адміністрації, а штатні розписи військових адміністрацій населеного пункту затверджуються Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Постанова від 15 квітня 2022 року № 449 «Про внесення змін до Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій» набрала чинності 18 квітня 2022 року.

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