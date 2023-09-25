Кабмін полегшить процес отримання митних спрощень бізнесом — Finance.ua

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Кабмін полегшить процес отримання митних спрощень бізнесом

Казна та Політика
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Кабмін полегшить процес отримання митних спрощень бізнесом
Кабмін полегшить процес отримання митних спрощень бізнесом
Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка полегшить та прискорить процес отримання авторизацій на митні спрощення.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Кабінет Міністрів України прийняв постанову „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1092“, розроблену Мінфіном з метою полегшення та прискорення процесу отримання авторизацій на митні спрощення, що позитивно вплине на бізнес», — сказано в повідомленні.
Прийняті зміни відображають результати практичного застосування митними органами та бізнесом діючих положень щодо надання авторизацій на застосування митних спрощень.
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Ключовою зміною є запровадження додаткової моделі оцінки показників фінансового стану підприємств, яка дасть можливість більшій кількості підприємств отримати авторизації на загальні гарантії з пониженням рівня покриття до 50%, 30% та звільнення від гарантії.
Запроваджена додаткова модель передбачає:
  • аналіз фінансового стану претендентів на отримання авторизацій на підставі динаміки розширеного кола показників (без будь-яких нормативних значень, як це передбачається базовою моделлю);
  • запровадження бальної шкали для різного типу авторизацій на загальні гарантії в залежності від зменшення рівня її покриття гарантією фінансової установи;
  • на період застосування додаткової моделі оцінки показників фінансового стану здійснюється щоквартальний (замість щорічного) моніторинг цього критерію, що вимагатиме від підприємств, які висловлять бажання застосувати таку модель, формувати та подавати проміжну фінансову звітність.
Нагадуємо, що попередньо у Митному кодексі України було також тимчасово знижено нормативні значення показників фінансового стану для підприємств, що претендують на отримання статусу АЕО.
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Також прийняті зміни врегульовують низку технічних питань та удосконалюють процес надання авторизацій на застосування митних спрощень, у тому числі для транзитних спрощень в рамках Конвенції про процедуру спільного транзиту та NCTS.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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