Кабмін хоче законодавчо закріпити неконтрольовану емісію — Finance.ua

Кабмін хоче законодавчо закріпити неконтрольовану емісію
У законопроєкт № 7429 про внесення змін у держбюджет 2022 року внесли правку про те, що Нацбанк має продовжувати друк грошей, а купон за надруковані повертати у бюджет.
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
«Є ризик що потім нам прийдеться докапіталізовувати НБУ і шукати на це гроші (коли він враховує папери уряду по своїй методології)», — написав Железняк.
Також посадовець зауважив, що поправка викличе невдоволення міжнародних партнерів.
«Ви б спитали думку міжнародних партнерів про це, особливо коли намагаєтесь протягнути в законі, яким у них же просимо 5 млрд на закупівлю газу», — йдеться у дописі депутата.
Також Железняк зазначив, що про правку Кабмін не повідомив депутатів та профільні комітети.
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