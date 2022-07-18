Кабмін хоче законодавчо закріпити неконтрольовану емісію — Finance.ua

Кабмін хоче законодавчо закріпити неконтрольовану емісію Вчора 12:03 — Технології&Авто

У законопроєкт № 7429 про внесення змін у держбюджет 2022 року внесли правку про те, що Нацбанк має продовжувати друк грошей, а купон за надруковані повертати у бюджет.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

«Є ризик що потім нам прийдеться докапіталізовувати НБУ і шукати на це гроші (коли він враховує папери уряду по своїй методології)», — написав Железняк.

Читайте також Яким буде курс долара наприкінці року: прогноз українського бізнесу

Також посадовець зауважив, що поправка викличе невдоволення міжнародних партнерів.

«Ви б спитали думку міжнародних партнерів про це, особливо коли намагаєтесь протягнути в законі, яким у них же просимо 5 млрд на закупівлю газу», — йдеться у дописі депутата.

Також Железняк зазначив, що про правку Кабмін не повідомив депутатів та профільні комітети.

Запрошуємо прийняти участь у Валютному форуму 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.