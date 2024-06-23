Jeep відкликає автомобілі через можливі негаразди з пасками безпеки — Finance.ua

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Jeep відкликає автомобілі через можливі негаразди з пасками безпеки

Технології&Авто
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Jeep відкликає автомобілі через можливі негаразди з пасками безпеки
Jeep відкликає автомобілі через можливі негаразди з пасками безпеки
Компанія Jeep, відома своїми потужними позашляховиками, змушена відкликати невелику партію моделі Grand Cherokee 2023 року через потенційну проблему з безпекою.
Цього разу під приціл потрапили 53 автомобілі, які можуть мати неналежно закріплені ремені безпеки на задніх сидіннях.
Згідно з повідомленням, під час виробничого процесу в період з 12 по 13 липня 2023 року деякі Grand Cherokee були випущені з незатягнутими болтами кріплення ременів безпеки на задніх сидіннях.
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Це порушує вимоги Федерального стандарту безпеки транспортних засобів 210, який регулює анкерні кріплення ременів безпеки.
Попри те, що кількість потенційно постраждалих автомобілів відносно невелика, Jeep вирішив діяти швидко та рішуче. Компанія оголосила про відкликання, щоб гарантувати безпеку своїх клієнтів та дотримання найвищих стандартів якості.
Власники відкликаних Grand Cherokee отримають повідомлення приблизно 2 серпня 2024 року. Їм буде запропоновано відвідати найближчого дилера Jeep для проведення інспекції та, за необхідності, належного затягування болтів кріплення ременів безпеки на задніх сидіннях.
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Хоча Jeep описує це відкликання як «добровільне», воно є обов’язковим через порушення федеральних стандартів безпеки.
Компанія FCA US LLC, материнська компанія Jeep, наголошує, що автомобілі, зібрані до чи після зазначеного періоду, були відремонтовані на заводі перед випуском у продаж.
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