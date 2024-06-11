Jeep Gladiator вийшов у лімітованій версії — Finance.ua

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Jeep Gladiator вийшов у лімітованій версії

Технології&Авто
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Jeep Gladiator вийшов у лімітованій версії
Jeep Gladiator вийшов у лімітованій версії
Брутальний пікап Jeep Gladiator випустили в лімітованій версії від Mopar. Підрозділ Mopar, який займається випуском фірмових аксесуарів та тюнінгових комплектуючих для моделей концерну Stellantis, представив щорічну лімітовану серію.
У 2024 році за основу взяли Jeep Gladiator Rubicon, який перетворили на Mopar Jeep Gladiator обмеженої серії з 250 екземплярів для ринку США. Автомобіль отримав унікальний декор кузова та салону, а також ексклюзивне оснащення.
Пікап пофарбований у чорний колір із графікою на капоті, боковинах та задньому борту, червоними акцентами та логотипами Jeep Performance Parts. Салон оздоблений у чорно-червоних тонах з контрастним простроченням, емблемами спецверсії та спеціальним шильдиком із порядковим номером автомобіля на центральній консолі.
Jeep Gladiator вийшов у лімітованій версії
Доробки включають силові обвіси, силові пороги з підніжками, захист решітки радіатора, жорстку кришку вантажного відсіку та його захисне покриття. В салоні з’явилися захисні накладки на пороги та спеціальні килимки Mopar. 17-дюймові алюмінієві диски чорного кольору доповнені позашляховими шинами Falken.
Технічно пікап не змінився, зберігши стандартний для Jeep Gladiator 3,6-літровий бензиновий двигун Pentastar V6 потужністю 285 кінських сил. Вартість лімітованого пікапа становитиме 70 295 доларів без урахування доставки до дилерського центру.
За матеріалами:
MMR
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