Jeep представив брутальний позашляховий пікап для любителів бездоріжжя (фото) — Finance.ua

Jeep представив брутальний позашляховий пікап для любителів бездоріжжя (фото) 07.06.2024, 02:07 — Технології&Авто

Jeep представив брутальний позашляховий пікап для любителів бездоріжжя (фото)

Повнорозмірний пікап Jeep Gladiator отримав нову лімітовану версію Mopar. Новинка має кілька покращень порівняно зі стандартною моделлю.

Про це розповіли на сайті Stellantis.

Jeep Gladiator випускається з 1962 року. Це лінійка повнорозмірних пікапів на базі позашляховиків.

У 2018 році дебютувало друге покоління пікапа. Модель заснована на Jeep Wrangler та отримала подовжену колісну базу.

Дизайн

Jeep Gladiator Mopar заснований на топовій комплектації Rubicon. Проте, ця версія пропонує кілька унікальних особливостей.

Кузов пікапа пофарбували у чорний колір. Зовнішній вигляд доповнюють декоративні наклейки на капоті, бічній частині кузова та задніх дверях.

Зовні також з’явилися логотипи Jeep Performance Parts. Можна побачити й червоні смуги на кузові.

Новинка отримала жорсткий дах у колір кузова. Вантажна платформа має потрійну закриту кришку.

Крім цього модель має передні та задні розширювачі колісних арок у колір кузова. На авто встановлені 17-дюймові легкосплавні колісні диски, які взуті в позашляхові шини Falken.

В інтер'єрі з’явилося оздоблення з чорної шкіри Katzkin. Також є червоні сидіння Maraschino.

Усередині з’явилося кілька логотипів Mopar. За важелем перемикання передач розташована табличка з назвою модифікації моделі.

Характеристики та вартість

Jeep Gladiator Mopar оснащений 3,6-літровим атмосферним двигуном V6 потужністю 285 к.с. і 353 Нм крутного моменту. Він працює у парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Також пікап отримав збільшений кліренс та амортизатори Bilstein. Крім цього за доплату є безліч додаткових аксесуарів.

Jeep Gladiator Mopar буде випущений обмеженим тиражем у 250 екземплярів. Вартість моделі складає 72 190 доларів. Новинка вже доступна для попереднього замовлення у США.

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