Jeep припинить випуск популярної доступної моделі — Finance.ua

Jeep припинить випуск популярної доступної моделі
Кросовер Jeep Renegade знімуть із виробництва. Останні автівки зійдуть із конвеєра заводу в Італії до кінця нинішнього року.
Про це повідомляє німецьке видання Auto, Motor un Sport.
Із 2023 року виробництво Jeep Renegade вже припинили в США і він покинув північноамериканський ринок. Загалом уже зібрали 2 мільйони кросоверів.
Утім, в останні роки попит на Jeep Renegade знижується. Якщо у 2016−2018 роках у США продавали по 100 тис. цих кросоверів, а в Європі — по 70−80 тис., то за перше півріччя 2025 року на європейському ринку реалізували всього 6938 авто.
Річ у тім, що моделі вже 11 років, адже оригінальний кросовер Jeep Renegade дебютував ще у 2014 році. Поступово, палітру версій моделі скорочують: приміром, уже недоступні дизельні модифікації та позашляховий варіант Trailhawk.
До того ж, на ринок вийшов компактний кросовер Jeep Avenger. Він сучасніший, менший, дешевший та має електричні модифікації. Саме Avenger і займе нішу Jeep Renegade в Європі, адже друге покоління моделі не розробляють.
