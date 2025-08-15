Центром нової ШІ-стратегії Apple стане домашній робот-компаньйон — Finance.ua

Центром нової ШІ-стратегії Apple стане домашній робот-компаньйон Сьогодні 05:15 — Технології&Авто

Центром нової ШІ-стратегії Apple стане домашній робот-компаньйон

Apple розробляє масштабну стратегію повернення в лідери у сфері штучного інтелекту, готуючи запуск нової лінійки пристроїв.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ключовим продуктом стане настільний робот-компаньйон, реліз якого заплановано на 2027 рік. Він зможе взаємодіяти з користувачем як віртуальний помічник, доповнюючи поліпшену версію Siri.

У 2026 році компанія має намір представити смартколонку з дисплеєм, орієнтовану на масовий ринок розумних будинків. Окрім цього, компанія хоче запустити власну систему домашньої безпеки, що включатиме нові камери з можливістю автоматизації функцій оселі.

Ці кроки покликані відновити позиції компанії після критики за відставання у сфері генеративного ШІ та невдалого запуску гарнітури Vision Pro. Аналітики зазначають, що нові продукти можуть посилити конкуренцію із Samsung, Meta та іншими технологічними гігантами. Після публікації інформації про плани акції Apple зросли майже на 2%, досягнувши $233,70 за штуку.

Нагадаємо, у мережу злили точні характеристики всіх смартфонів Apple, які будуть представлені на вересневій презентації. Від характеристик екрану, камери та батареї до ціни на пристрій.

