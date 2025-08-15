Центром нової ШІ-стратегії Apple стане домашній робот-компаньйон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Центром нової ШІ-стратегії Apple стане домашній робот-компаньйон

Технології&Авто
21
Центром нової ШІ-стратегії Apple стане домашній робот-компаньйон
Центром нової ШІ-стратегії Apple стане домашній робот-компаньйон
Apple розробляє масштабну стратегію повернення в лідери у сфері штучного інтелекту, готуючи запуск нової лінійки пристроїв.
Про це повідомляє Bloomberg.
Ключовим продуктом стане настільний робот-компаньйон, реліз якого заплановано на 2027 рік. Він зможе взаємодіяти з користувачем як віртуальний помічник, доповнюючи поліпшену версію Siri.
У 2026 році компанія має намір представити смартколонку з дисплеєм, орієнтовану на масовий ринок розумних будинків. Окрім цього, компанія хоче запустити власну систему домашньої безпеки, що включатиме нові камери з можливістю автоматизації функцій оселі.
Читайте також
Ці кроки покликані відновити позиції компанії після критики за відставання у сфері генеративного ШІ та невдалого запуску гарнітури Vision Pro. Аналітики зазначають, що нові продукти можуть посилити конкуренцію із Samsung, Meta та іншими технологічними гігантами. Після публікації інформації про плани акції Apple зросли майже на 2%, досягнувши $233,70 за штуку.
Нагадаємо, у мережу злили точні характеристики всіх смартфонів Apple, які будуть представлені на вересневій презентації. Від характеристик екрану, камери та батареї до ціни на пристрій.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems