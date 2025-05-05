Jeep готується до масштабного оновлення кросовера Compass (фото) — Finance.ua

Jeep готується до масштабного оновлення кросовера Compass (фото)
Jeep готується до оновлення кросовера Compass, і, хоча офіційна прем’єра ще попереду, в мережу вже потрапили перші фото моделі. Нове покоління отримає не лише змінену зовнішність, а й сучасні силові установки, зокрема електричну версію.
Jeep Compass 2025 буде збудований на платформі STLA Medium концерну Stellantis, яка вже використовується в таких моделях, як Peugeot 3008/5008, Opel Grandland і Citroen C5 Aircross. Саме ця архітектура дозволяє реалізувати гібридні та повністю електричні трансмісії.
Екстер’єр моделі став більш геометричним. Згідно з витоком із бразильського видання Quatrorodas, кросовер отримає брутальніший кузов з акцентом на позашляховий характер. Силует авто наближений до компактнішого Jeep Avenger. У фото засвітилися одразу кілька варіантів: лаймово-зелений Compass із логотипом «e» на багажнику, найімовірніше, є електромобілем, а білий варіант із пластиковим обвісом — позашляхова версія Trailhawk.
В інтер’єрі з’явився новий сенсорний дисплей мультимедіа, що розташований над центральною консоллю. Незважаючи на цифровізацію, Jeep залишив фізичні кнопки керування, а також прикрасив консоль алюмінієвими вставками, що додає преміальності.
Офіційно підтверджено три варіанти для нового Compass:
- м’який гібрид (MHEV),
- плагін-гібрид (PHEV),
- повністю електрична версія.
Виробництво новинки розпочнеться в Італії наприкінці 2025 року. У Північній Америці модель мали випускати в Канаді з 2026-го, однак через тарифні обмеження старт виробництва може затриматися.
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