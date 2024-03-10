Jaguar припинить випуск більшості бензинових і дизельних моделей — Finance.ua

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Jaguar припинить випуск більшості бензинових і дизельних моделей

Технології&Авто
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Jaguar припинить випуск більшості бензинових і дизельних моделей
Jaguar припинить випуск більшості бензинових і дизельних моделей
Компанія Jaguar планує відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння. Із 2025 року британська компанія випускатиме виключно електромобілі.
Про це розповів керівник північноамериканського представництва Jaguar Land Rover Джо Еберхарт виданню Road and Track.
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Більшість бензинових і дизельних моделей Jaguar припинять випускати уже в червні цього року. Проте з продажу вони не зникнуть одразу — компанія планує зробити запас машин на складах, аби задовольнити попит на Jaguar до появи нових електрокарів.
Джо Еберхарт зазначив, що спорткар Jaguar F-Type уже припинили виробляти, проте купе й кабріолет і досі купують, адже на складах залишається достатня кількість машин.
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Електромобіль Jaguar I-Pace, звісно, поки залишиться у виробництві. У 2025 році до нього приєднається перша електрична модель нового сімейства, збудована на сучасній платформі JEA. Це буде обтічний чотиримісний седан-купе вартістю $100 тис. із запасом ходу близько 700 км.
На 2025−2026 роки заплановано презентувати ще дві електричні моделі. Нові Jaguar будуть дорожчими і розкішнішими, тому об'єми виробництва спочатку можуть знизитися до 50 тис. авто на рік.
За матеріалами:
Фокус
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