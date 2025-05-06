Jaguar Land Rover повернулася на ринок США — Finance.ua

Jaguar Land Rover повернулася на ринок США 06.05.2025, 00:38 — Світ

Jaguar Land Rover повернулася на ринок США

Британська компанія Jaguar Land Rover відновила експорт автомобілів до США після місячної паузи, викликаної запровадженням мит адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters

Перші постачання автомобілів JLR до США з моменту призупинення експорту відновили з території Великої Британії в середу.

Представник Jaguar Land Rover у письмовій заяві зазначив, що США залишаються ключовим ринком для розкішних брендів компанії, попри чинне 25% мито на автомобілі.

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«Ми реалізуємо заплановані короткострокові заходи, водночас працюючи з нашими бізнес-партнерами над адаптацією до нових умов торгівлі зі США та розробляючи середньо- і довгострокові плани. Додаткову інформацію ми надамо під час оприлюднення річних результатів у травні», — додали в компанії.

Jaguar Land Rover, що належить індійській Tata Motors, у квітні оголосила про призупинення постачань до США на місяць, щоб оцінити способи зменшення витрат у зв’язку з новими митами, запровадженими з 3 квітня.

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що пом’якшить вплив тарифів на імпортні авто.

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Тим часом генеральний директор британського виробника авто Aston Martin Едріан Голмарк повідомив у середу, що компанія розподілить витрати від мит між собою та клієнтами, розпродаватиме запаси в США та обмежить нові постачання.

Згідно з даними британської галузевої асоціації SMMT, автопром Великої Британії забезпечує роботою близько 200 тисяч осіб. США є другим найбільшим імпортером британських авто після Євросоюзу, на їхню частку припадає майже 20% експорту.

З 3 квітня почало діяти нове мито в розмірі 25% на імпортні автомобілі та легкі вантажівки. Британія заявила, що зосереджує свої зусилля на укладенні торгівельної угоди з Вашингтоном.

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