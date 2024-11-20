Jaguar провів ребрендинг (фото) — Finance.ua

Jaguar провів ребрендинг (фото) Сьогодні 01:25 — Технології&Авто

Jaguar провів ребрендинг (фото)

Розпочинається нова ера Jaguar. Повністю трансформований бренд відображає кредо «Copy Nothing», що ґрунтується на словах сера Вільяма Лайонса, засновника компанії.

Трансформація Jaguar обумовлена яскравим модернізмом — творчою філософією, що лежить в основі всіх аспектів нового світу бренду. Сер Вільям Лайонс, засновник бренду, вважав , що Jaguar має бути «a copy of nothing» — саме на цій філософії ґрунтується бренд сьогодні.

Презентація переосмисленого Jaguar розпочинається із повністю оновленої ідентичності бренду. Унікальний характер підкреслений за допомогою абсолютно нової візуальної мови. Кожен із чотирьох символів змін має своє значення та відображає цінності бренду.

Фірмовий логотип

Новий фірмовий логотип Jaguar — це його підпис. Це потужне втілення модернізму: геометричної форми, симетрії та простоти.

Використання яскравих кольорів — наріжний камінь нової ідентичності бренду Jaguar, що ґрунтується на цінностях та зв’язку з мистецтвом, йддеться у презентації. Основні кольори народжені з палітри художника: жовтий, червоний і синій. Це своєрідні будівельні блоки, що завжди представлені в текстурі або русі.

Знаки виробників

Нещодавно переосмислений символ стрибка ягуара — це дорогоцінна ознака походження. Він завжди мчить уперед, є уособленням досконалості та відмінною рисою бренду. Монограма — це код для самовираження і знак завершеної роботи. Вона використовується як прикраса або завершальний штрих.

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