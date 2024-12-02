Jaguar розсекретила купе нового покоління з неймовірним дизайном (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Jaguar розсекретила купе нового покоління з неймовірним дизайном (фото)

Фондовий ринок
70
Jaguar розсекретила купе нового покоління з неймовірним дизайном (фото)
Jaguar розсекретила купе нового покоління з неймовірним дизайном (фото)
Розкрито перший Jaguar нової хвилі: це купе із диким дизайном. У Мережі розтиражували фотографії перспективної моделі, яка передбачає дебют серійного електромобіля на платформі JEA. Презентація пройде сьогодні ввечері в Майамі, тому подробиць про техніку немає, проте дизайн вже можна обговорювати. Слоган Jaguar тепер звучить Copy Nothing («Не копіюй нічого»), і дводверка йому повністю відповідає: такого справді не було.

Що відомо про новинку

Рубані форми, відсутність заднього скла та выштамповок, корми в дусі кондиціонера і виродження оптики у звичному вигляді: дизайнери Jaguar ризикнули, а їх проект точно обговорюватимуть. Однак наступності з моделями минулих років немає, цільним образ не назвати: скоріше купе суперечливе. Зрозуміло, що на шляху до серії шоу-кар ще чекають зміни.
Якщо абстрагуватися від корпусу, можна похвалити класичні пропорції з довгим носом і невеликою площею скління: хоча дводверка буде запропонована тільки у вигляді електромобіля, кузов нагадує про «Ягуари» з великими моторами V8 і V12. На спортивний характер натякають і широкі низькопрофільні колеса. Виробництво заплановане на 2026 рік, якщо не втрутиться обставини.
Цікаво, що спочатку первістком Jaguar нової хвилі мав стати чотиридверний GT. Потім у гаму хотіли додати люксовий кросовер а-ля Bentley Bentayga та великий седан у дусі Bentley Flying Spur. Очікувалося, що електромобілі Jaguar на платформі JEA коштуватимуть щонайменше 100 тисяч фунтів стерлінгів і вийдуть на ринок до 2030 року.
Не вистачає на гарну покупку? З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Вибрати картку

За матеріалами:
uamotors
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.