Jaguar розсекретила купе нового покоління з неймовірним дизайном (фото) — Finance.ua

Jaguar розсекретила купе нового покоління з неймовірним дизайном (фото) Сьогодні 23:50 — Фондовий ринок

Jaguar розсекретила купе нового покоління з неймовірним дизайном (фото)

Розкрито перший Jaguar нової хвилі: це купе із диким дизайном. У Мережі розтиражували фотографії перспективної моделі, яка передбачає дебют серійного електромобіля на платформі JEA. Презентація пройде сьогодні ввечері в Майамі, тому подробиць про техніку немає, проте дизайн вже можна обговорювати. Слоган Jaguar тепер звучить Copy Nothing («Не копіюй нічого»), і дводверка йому повністю відповідає: такого справді не було.

Що відомо про новинку

Рубані форми, відсутність заднього скла та выштамповок, корми в дусі кондиціонера і виродження оптики у звичному вигляді: дизайнери Jaguar ризикнули, а їх проект точно обговорюватимуть. Однак наступності з моделями минулих років немає, цільним образ не назвати: скоріше купе суперечливе. Зрозуміло, що на шляху до серії шоу-кар ще чекають зміни.

Якщо абстрагуватися від корпусу, можна похвалити класичні пропорції з довгим носом і невеликою площею скління: хоча дводверка буде запропонована тільки у вигляді електромобіля, кузов нагадує про «Ягуари» з великими моторами V8 і V12. На спортивний характер натякають і широкі низькопрофільні колеса. Виробництво заплановане на 2026 рік, якщо не втрутиться обставини.

Цікаво, що спочатку первістком Jaguar нової хвилі мав стати чотиридверний GT. Потім у гаму хотіли додати люксовий кросовер а-ля Bentley Bentayga та великий седан у дусі Bentley Flying Spur. Очікувалося, що електромобілі Jaguar на платформі JEA коштуватимуть щонайменше 100 тисяч фунтів стерлінгів і вийдуть на ринок до 2030 року.

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