Jaguar Land Rover оголосив масштабне відкликання через ризик подушок безпеки Сьогодні 23:08 — Технології&Авто

Land rover Defender

Північноамериканський підрозділ Jaguar Land Rover (JLR) оголосив про масштабну відкликну кампанію, яка охоплює 250 857 автомобілів 2020—2026 років випуску. Під сервісну акцію потрапили популярні преміальні моделі Discovery, Defender та Range Rover. Експерти виявили серйозну проблему з пружинним роз’ємом подушки безпеки водія, яка через корозію може не розгорнутися під час аварії.

Про це пише autoevolution.

Які автівки відкликає JLR

Інженерний аналіз показав, що так звана фретинг-корозія викликає підвищення опору в електричному колі. Виробник заспокоює: електроніка автомобіля розпізнає несправність заздалегідь.

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Попереджувальна лампа на панелі приладів загоряється щонайменше за 483 кілометри до потенційного збою системи. На щастя, наразі не зафіксовано жодного інциденту чи аварії через цей дефект.

У зоні ризику опинилися машини, зібрані в період з жовтня 2019 по червень 2026 року.

Найбільша кількість відкликаних авто припала на рамний Defender (97 552 одиниці) та місткий Discovery (83 620), які виробляють на заводі у словацькому місті Нітра. Решта — це розкішні Range Rover (69 685 одиниць), які сходять із конвеєра британського підприємства в Соліхаллі.

Розслідування проблеми тривало з серпня 2025 року, коли почала зростати кількість гарантійних скарг на контрольну лампу. Зрештою, постачальник Alps Alpine Europe підтвердив появу оксидів на контактах.

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JLR повністю ліквідував проблему на виробництві на початку червня 2026 року. Тепер на конвеєрі під час складання рульового механізму на деталі обов’язково наноситься спеціальний захисний гель.

Для власників уже куплених позашляховиків ремонт буде абсолютно безкоштовним — дилери просто оброблять контакти роз’єму захисним мастилом. Офіційні поштові повідомлення почнуть надходити клієнтам з 7 серпня 2026 року.

Компанія рекомендує не ігнорувати сповіщення, навіть якщо базові версії машин за 60−63 тисячі доларів оснащені простими двигунами, адже безпека водія є головним пріоритетом.

uamotors За матеріалами:

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