Volvo відкликає 64 тисячі гібридних автомобілів 27.06.2026, 00:21 — Технології&Авто

Volvo

Шведський автовиробник Volvo оголосив про відкликання близько 64 тисяч автомобілів по всьому світу через можливі проблеми з акумуляторами.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Які моделі відкликають

Під відкликання потрапили гібридні моделі Volvo XC40 T4 Plug-in Hybrid та XC40 T5 Plug-in Hybrid 2020, 2021 і 2022 років випуску.

У компанії зазначили, що батареї цих автомобілів можуть перегріватися після повного заряджання.

Менеджер із комунікацій Volvo Магнус Голст рекомендував власникам таких автомобілів утриматися від заряджання акумуляторів до проведення перевірки.

«Ми рекомендуємо не заряджати акумулятори в цих автомобілях», — заявив він.

У Volvo закликали власників звернутися до сервісних центрів для технічного огляду. Після перевірки фахівці визначатимуть, чи потребує автомобіль ремонту або заміни компонентів акумуляторної системи.

УНН За матеріалами:

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