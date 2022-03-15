Ізраїль змінив правила вʼїзду для українців та запровадив електронні дозволи — Finance.ua

Як зазначається, МВС Ізраїлю встановило правила в’їзду для українців в Ізраїль з 13 березня, повідомляє посольство.
Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейси здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю. На сайті МВС Ізраїлю створена електронна форма на отримання такого дозволу.
Встановлені також квоти для 5000 громадян України, які зможуть в’їхати в країну. Частину квоти Ізраїль вже прийняв.
Якщо українець хоче приїхати до Ізраїлю на запрошення, громадянин Ізраїлю зобовʼязаний підписати декларацію для запрошеного. Ця декларація має бути заповнена до подання заявки на отримання дозволу МВС для в’їзду.