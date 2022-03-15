Ізраїль змінив правила вʼїзду для українців та запровадив електронні дозволи — Finance.ua

Ізраїль змінив правила вʼїзду для українців та запровадив електронні дозволи

Вчора 16:35 — Особисті фінанси

Ізраїль змінив правила вʼїзду для українців та запровадив електронні дозволи

Ізраїль змінив правила вʼїзду для українців та запровадив електронні дозволи. Функцію візи виконуватиме спецдозвіл від МВС.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

Як зазначається, МВС Ізраїлю встановило правила в’їзду для українців в Ізраїль з 13 березня, повідомляє посольство.

Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейси здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю. На сайті МВС Ізраїлю створена електронна форма на отримання такого дозволу.

Встановлені також квоти для 5000 громадян України, які зможуть в’їхати в країну. Частину квоти Ізраїль вже прийняв.

Якщо українець хоче приїхати до Ізраїлю на запрошення, громадянин Ізраїлю зобовʼязаний підписати декларацію для запрошеного. Ця декларація має бути заповнена до подання заявки на отримання дозволу МВС для в’їзду.

Ізраїль не приймає біженців з України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною