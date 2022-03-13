Плюси та мінуси статусу біженця: приклад Польщі — Finance.ua

Плюси та мінуси статусу біженця: приклад Польщі

Вчора 20:03 — Особисті фінанси

Евакуація до Польщі: вже два міста більше не можуть прийняти українських біженців, фото Укринформ

Статус біженця став варіантом для життя в іншій країні на деякий період. Польща радо приймає наших громадян у себе, і заявляла про такий варіант ще на етапі скупчення російських військ на наших кордонах.

Про це заявляв міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

Які документи необхідні для перетину кордону?

Процес перетину польського кордону зараз спростився до свого історичного мінімуму. Під час бойових дій в Україні, українцям дозволено перетинати кордон Польщі:

Без візи;

Без запрошення на роботу;

Без закордонного паспорту (достатньо документа, що посвідчує особу).

Для виїзду дітей до 16 років достатньо свідоцтва про народження. Діти можуть виїжджати з одним із батьків без офіційного дозволу іншого з батьків. Якщо дитина їде з кимось зі знайомих — потрібно мати офіційний дозвіл одного з батьків, завірений нотаріусом.

Якщо батьки дитини уже перебувають за кордоном, вони повинні надіслати скан-копію ідентичного дозволу на електронну пошту.

Варто чи ні: плюси та мінуси статусу біженця:

Плюси:

Статус біженця робиться безкоштовно; Надається безкоштовне житло (спальне місце в осередку для біженців); Безкоштовний одяг, їжа, консультація у сімейного лікаря; Безкоштовний проїзд у громадському транспорті та потягах (із наявністю українського паспорта); Безкоштовна «зелена карта» для страхування машини на 30 днів.

Мінуси:

Вилучення закордонного паспорта терміном від 6 місяців до 2-х років; Заборона на пересування в інші країни, в Україну — зокрема; Заборона на працевлаштування та навчання в університетах (у деяких містах дітям можна відвідувати дитячі садки та школи).

Для оформлення статусу біженця вам необхідно на кордоні або уже з території Республіки Польща звернутися до прикордонної служби або будь-якого її підрозділу з відповідним проханням.

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