Плюси та мінуси статусу біженця: приклад Польщі — Finance.ua

Евакуація до Польщі: вже два міста більше не можуть прийняти українських біженців, фото Укринформ
Статус біженця став варіантом для життя в іншій країні на деякий період. Польща радо приймає наших громадян у себе, і заявляла про такий варіант ще на етапі скупчення російських військ на наших кордонах.
Процес перетину польського кордону зараз спростився до свого історичного мінімуму. Під час бойових дій в Україні, українцям дозволено перетинати кордон Польщі:
Без візи;
Без запрошення на роботу;
Без закордонного паспорту (достатньо документа, що посвідчує особу).
Для виїзду дітей до 16 років достатньо свідоцтва про народження. Діти можуть виїжджати з одним із батьків без офіційного дозволу іншого з батьків. Якщо дитина їде з кимось зі знайомих — потрібно мати офіційний дозвіл одного з батьків, завірений нотаріусом.
Якщо батьки дитини уже перебувають за кордоном, вони повинні надіслати скан-копію ідентичного дозволу на електронну пошту.
Варто чи ні: плюси та мінуси статусу біженця:
Плюси:
Статус біженця робиться безкоштовно;
Надається безкоштовне житло (спальне місце в осередку для біженців);
Безкоштовний одяг, їжа, консультація у сімейного лікаря;
Безкоштовний проїзд у громадському транспорті та потягах (із наявністю українського паспорта);
Безкоштовна «зелена карта» для страхування машини на 30 днів.
Мінуси:
Вилучення закордонного паспорта терміном від 6 місяців до 2-х років;
Заборона на пересування в інші країни, в Україну — зокрема;
Заборона на працевлаштування та навчання в університетах (у деяких містах дітям можна відвідувати дитячі садки та школи).
Для оформлення статусу біженця вам необхідно на кордоні або уже з території Республіки Польща звернутися до прикордонної служби або будь-якого її підрозділу з відповідним проханням.