Із ремонту вийшов енергоблок ТЕЦ, який додав до енергосистеми 250 МВт потужності — Finance.ua
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Із ремонту вийшов енергоблок ТЕЦ, який додав до енергосистеми 250 МВт потужності

Енергетика
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Із ремонту вийшов енергоблок ТЕЦ, який додав до енергосистеми 250 МВт потужності
Із ремонту вийшов енергоблок ТЕЦ, який додав до енергосистеми 250 МВт потужності
На одній із українських теплоелектроцентралей 16 жовтня вийшов з ремонту енергоблок.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
«Сьогодні на одній з ТЕЦ вийшов з ремонту енергоблок, який додав до енергосистеми додаткові 250 МВт потужності. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів», — йдеться у повідомленні.
Повідомляється також, що 15 жовтня внаслідок ракетного удару було знеструмлено підстанцію 150 кВ у Херсоні, без світла залишалися 130 тис. споживачів. Зараз всіх споживачів уже заживили.
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Через обстріли залишається знеструмленою також частина споживачів в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
У Херсоні після повені залишаються знеструмленими 1,5 тис. споживачів.
Внаслідок ракетно-дронового удару у ніч на 16 жовтня на Полтавщині пошкоджено лінії електропередачі, знеструмлено декілька житлових будинків.

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У Харківській області відновлено газопостачання для 2,7 тис. домогосподарств, які залишилися без газу внаслідок обстрілу газорозподільних станцій у ніч на 12 жовтня. Залишаються без газопостачання понад 4 тис. домогосподарств.
Через несприятливі погодні умови знеструмлено 67 населених пунктів у чотирьох областях. Так, на Київщині залишаються без світла 2,8 тис. споживачів, на Кіровоградщині - 3 тис. споживачів, на Хмельниччині - понад 3 тис. споживачів, на Чернігівщині - понад 5 тис. споживачів.
Внаслідок технологічних порушень у Запорізькій області знеструмлені - 7,8 тис. споживачів, на Одещині - 2,6 тисячі.
За матеріалами:
Finance.ua
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