Із ремонту вийшов енергоблок ТЕЦ, який додав до енергосистеми 250 МВт потужності — Finance.ua

Із ремонту вийшов енергоблок ТЕЦ, який додав до енергосистеми 250 МВт потужності Сьогодні 19:47 — Енергетика

Із ремонту вийшов енергоблок ТЕЦ, який додав до енергосистеми 250 МВт потужності

На одній із українських теплоелектроцентралей 16 жовтня вийшов з ремонту енергоблок.

«Сьогодні на одній з ТЕЦ вийшов з ремонту енергоблок, який додав до енергосистеми додаткові 250 МВт потужності. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що 15 жовтня внаслідок ракетного удару було знеструмлено підстанцію 150 кВ у Херсоні, без світла залишалися 130 тис. споживачів. Зараз всіх споживачів уже заживили.

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Через обстріли залишається знеструмленою також частина споживачів в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

У Херсоні після повені залишаються знеструмленими 1,5 тис. споживачів.

Внаслідок ракетно-дронового удару у ніч на 16 жовтня на Полтавщині пошкоджено лінії електропередачі, знеструмлено декілька житлових будинків.

У Харківській області відновлено газопостачання для 2,7 тис. домогосподарств, які залишилися без газу внаслідок обстрілу газорозподільних станцій у ніч на 12 жовтня. Залишаються без газопостачання понад 4 тис. домогосподарств.

Через несприятливі погодні умови знеструмлено 67 населених пунктів у чотирьох областях. Так, на Київщині залишаються без світла 2,8 тис. споживачів, на Кіровоградщині - 3 тис. споживачів, на Хмельниччині - понад 3 тис. споживачів, на Чернігівщині - понад 5 тис. споживачів.

Внаслідок технологічних порушень у Запорізькій області знеструмлені - 7,8 тис. споживачів, на Одещині - 2,6 тисячі.

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