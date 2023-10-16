Із ремонту вийшов енергоблок ТЕЦ, який додав до енергосистеми 250 МВт потужності — Finance.ua

Із ремонту вийшов енергоблок ТЕЦ, який додав до енергосистеми 250 МВт потужності
На одній із українських теплоелектроцентралей 16 жовтня вийшов з ремонту енергоблок.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
«Сьогодні на одній з ТЕЦ вийшов з ремонту енергоблок, який додав до енергосистеми додаткові 250 МВт потужності. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів», — йдеться у повідомленні.
Повідомляється також, що 15 жовтня внаслідок ракетного удару було знеструмлено підстанцію 150 кВ у Херсоні, без світла залишалися 130 тис. споживачів. Зараз всіх споживачів уже заживили.
Через обстріли залишається знеструмленою також частина споживачів в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
У Херсоні після повені залишаються знеструмленими 1,5 тис. споживачів.
Внаслідок ракетно-дронового удару у ніч на 16 жовтня на Полтавщині пошкоджено лінії електропередачі, знеструмлено декілька житлових будинків.
Читайте також: Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без світла
У Харківській області відновлено газопостачання для 2,7 тис. домогосподарств, які залишилися без газу внаслідок обстрілу газорозподільних станцій у ніч на 12 жовтня. Залишаються без газопостачання понад 4 тис. домогосподарств.
Через несприятливі погодні умови знеструмлено 67 населених пунктів у чотирьох областях. Так, на Київщині залишаються без світла 2,8 тис. споживачів, на Кіровоградщині - 3 тис. споживачів, на Хмельниччині - понад 3 тис. споживачів, на Чернігівщині - понад 5 тис. споживачів.
Внаслідок технологічних порушень у Запорізькій області знеструмлені - 7,8 тис. споживачів, на Одещині - 2,6 тисячі.
Поділитися новиною