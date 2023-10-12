Україна реформує енергетичну сферу попри війну — Галущенко — Finance.ua
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Україна реформує енергетичну сферу попри війну — Галущенко

Енергетика
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Україна реформує енергетичну сферу попри війну — Галущенко
Україна реформує енергетичну сферу попри війну — Галущенко
Навіть в умовах воєнних дій в Україні триває реформування енергетичного сектору та інтеграція енергетичних ринків з європейськими.
На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.
«Ми не зупинялися в реформах у сфері енергетики під час війни. Ухвалено низку законів для реформи енергетичного сектору, зокрема щодо REMIT, сертифікації наших газосховищ за європейськими правилами», — зазначив він.Очільник Міненерго підкреслив, що завдяки відповідним рішенням навіть в умовах війни іноземні компанії закачують і зберігають газ в українських підземних газосховищах. «Наша мета — це Україна як енергетичний хаб Європи. Те, що сьогодні закачується газ в українські ПСГ, тільки доводить правдивість цього плану», — додав Герман Галущенко.
Міністр також нагадав, що буквально вчора до мережі був під'єднаний атомний блок ВВЕР-440, який працює на паливі, виробленому американською компанією Westinghouse, спільно з фахівцями «Енергоатому».
«Такий вид палива раніше виготовлявся тільки росією. Зруйновано російську монополію, і нарешті відкриті двері до санкцій щодо росії в атомній галузі», — додав міністр.Герман Галущенко підкреслив, що триває робота з підготовки нормативно-правової бази для інтеграції українського і європейського енергетичних ринків. Також нагадав про ухвалення Енергетичної стратегії України до 2050 року, яка відображає візію майбутнього галузі і є важливою для інвесторів, які планують долучатися до розвитку української енергетики.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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