Із чого складаються виплати військовим: детальне роз’яснення — Finance.ua
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Із чого складаються виплати військовим: детальне роз’яснення

Особисті фінанси
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Із чого складаються виплати військовим: детальне роз’яснення
Із чого складаються виплати військовим: детальне роз’яснення
Гроші, що отримують наші військовослужбовці в період дії воєнного стану, складаються з двох частин: щомісячне грошове забезпечення та додаткова винагорода. До останнього відносяться надбавки, встановлені на період воєнного стану. Зараз це 30, 50 і 100 тис. грн.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Грошове забезпечення також поділяється на дві частини:
  • основна, яка охоплює посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавку за вислугу років;
  • додаткова — надбавки за особливості проходження служби (наприклад, у гірських регіонах чи на острові Зміїний), режим секретності, за наукові або спортивні звання.

Від чого залежить грошове забезпечення

Військовослужбовці на відміну від найманих працівників, отримують не заробітну плату, а грошове забезпечення, яке зарплатою не вважається.
На військових не поширюється дія Кодексу законів про працю, з ними не укладається трудовий договір. Права військовослужбовців регулюються законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
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До цієї категорії належать не тільки ЗСУшники, а й військовослужбовці Нацгвардії, СБУ, ДПСУ, ГУР, служб спецзв’язку та транспорту. Тобто всі, для кого захист держави — професійний обов’язок.
Розмір грошового забезпечення залежить від:
  • посади;
  • військового звання;
  • тривалості, інтенсивності й умов військової служби;
  • кваліфікації.
Можуть застосовуватися надбавки за особливості проходження служби, режим секретності. Доплати для військовослужбовців також передбачені за науковий ступінь, вчене, почесне чи спортивне звання.
У 2024 році мінімальна зарплата мобілізованого військового становитиме 33 тис. грн. До неї входить мінімальний оклад солдата-строковика (20 тис. грн) і мінімальний оклад за військовим званням (13 тис. грн).
Детально про додаткові виплати військовим та грошове зебезпечення за посадами читайте у статті за посиланням нижче:

Зарплати військових у 2024 році: все, що треба знати

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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