Із 1 жовтня змінюється механізм виплат субсидій — Finance.ua

Із 1 жовтня змінюється механізм виплат субсидій Вчора 08:13 — Особисті фінанси

Із 1 жовтня змінюється механізм виплат субсидій, www.freepik.com

Міністерство соціальної політики змінює механізм виплат субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання побутового палива і скрапленого газу.

«Згідно з постановою, виплати субсидій та пільг здійснюватимуться через органи Пенсійного фонду України. Таке рішення приймається з метою забезпечення права на належні пільги особам, які були вимушені покинути свої домівки через повномасштабну російську агресію», — пояснила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Що це означає

Усі, хто має таке право, продовжуватимуть отримувати пільги на місцях тимчасового проживання.

Особи, які вже отримують субсидії та пільги, зміни механізму на собі не відчують. Виплати будуть надходити тим способом, яким надходили до цього: на карткові рахунки чи через "Укрпошту.

Крім того, згідно з постановою, до 1 грудня діятиме перехідний період, протягом якого нарахування субсидій та пільг здійснюватимуть органи соціального захисту населення. Після цього такі функції також перейдуть до органів Пенсійного фонду України.

Зазначена постанова передбачає внесення ряду змін до нормативних актів Уряду, якими регулюються питання призначення та виплати субсидій і пільг.

Довідка Finance.ua:

раніше у Міністерстві соціальної політики розповіли, як можна отримати субсидію на опалювальний сезон. Для цього міністерство застосовуватиме екстериторіальний принцип, який не передбачає «прив’язки» до місця проживання людини;

у державному бюджеті на 2022 рік на надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг передбачено близько 37,9 млрд гривень. За словами міністра соціальної політики України Оксани Жолнович, цієї суми вистачить для підтримки громадян.

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