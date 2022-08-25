Італійське місто платитиме 15 000 євро за переїзд на мальовничий острів — Finance.ua

Італійське місто платитиме 15 000 євро за переїзд на мальовничий острів Вчора 18:21 — Світ

Італійське місто платитиме 15 000 євро за переїзд на мальовничий острів

На Сардинії планують боротися зі скороченням населення. Робитимуть це, залучаючи молодь до маленьких містечок та сіл острова, пише Travel Tomorrow.

Втім, є цікавий пункт у цій пропозиції. Уряд Сардинії запропонує до 15 тис. євро людям, які переїдуть.

Хто отримає кошти і на що

Грант, запропонований урядом Сардинії, повинен бути спрямований на покупку або ремонт будинку. Гроші також готові дати, якщо будинок, який хоче купити особа, розташований в муніципалітеті з населенням менше ніж 3 тис. осіб.

Максимальна сума гранту складає 15 тис. євро. Сума не повинна перевищувати половину вартості покупки або ремонту житла на острові.

"Ми створили умови для того, щоб молоді люди вирішили залишитися і розвивати економіку найбільш вразливих територій",— заявив президент Сардинії Крістіан Солінас.

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Він також додав, що завдяки внескам в перші будинки, території зміцнюються і стають благодатним ґрунтом для тих, хто переїде туди або вирішить створити сім’ю.

За його словами, не може бути розвитку без реального поліпшення територій, внутрішніх і найбільш неблагополучних районів, які повинні пройти нову політику щодо їх заселення.

Зауважимо, Італія дедалі частіше стикається зі скороченням населення. Очікується, що кількість жителів країни зменшиться з 59,6 мільйона осіб у 2020 році до 47,6 мільйона у 2070-му — це 20%.

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