В одній з країн більше не можна буде отримати подвійне громадянство — Finance.ua
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В одній з країн більше не можна буде отримати подвійне громадянство

Світ
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В одній з країн більше не можна буде отримати подвійне громадянство
В одній з країн більше не можна буде отримати подвійне громадянство
Парламент Нікарагуа ухвалив перший етап реформи про скасування подвійного громадянства.
Про це повідомляє Reuters.
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Національні збори Нікарагуа підтримали конституційну поправку, яка скасовує право на подвійне громадянство.

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Однак щоб реформа набула чинності, її має повторно схвалити наступний склад парламенту у 2026 році, згідно з процедурою внесення змін до Основного закону країни.
Громадяни Нікарагуа, які набувають інше громадянство, автоматично втрачатимуть нікарагуанське.
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Видання підкреслює, що удар може відчути численна діаспора нікарагуанців у США, які живуть з подвійним громадянством.
Іноземці, які прагнуть отримати нікарагуанський паспорт, повинні будуть відмовитися від свого попереднього громадянства. Виняток зроблено лише для громадян країн Центральної Америки.
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