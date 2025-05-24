Яка країна володіє найбільшим запасом міді у світі — Finance.ua

Яка країна володіє найбільшим запасом міді у світі
Мідь — це критично важливий матеріал для світу, який впливає на глобальну економіку. Беззаперечним лідером за запасами міді є Чилі. На країну припадає 21,3% світових резервів металу.
Про це свідчать дані Global Business Reports.
Йдеться про запаси у міді у розмірі 190 мільйонів тонн. Ці резерви гарантують виробництво міді приблизно на наступні 100 років за поточних темпів видобутку, пише Nasdaq.
Додають, в Чилі працюють три найбільших у світі виробника міді:
- Codelco;
- BHP;
- Freeport McMoRan.
Відомо, що в березні 2025 року у Чилі збільшили обсяги виробництва міді. Цей показник зріс на 9,1% в річному розрахунку до 477 тисяч тонн, за даними Trading Economics.
На момент створення цього матеріалу, мідь торгується на рівні 9573 доларів за тонну. З початку року ціна міді зросла на понад 9%, інформує Markets Insider.
Наприкінці березня 2025 року ціна міді зросла до нового рекорду на ринку — до 5,22 долара за фунт (453,59 грама).
Ціна на метал стрімко зросла, зокрема, через зупинку постачання з Чилі через проблеми на металургійному заводу в Альтонорте.
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