Виявивлено одне з найбільших у світі родовищ золота, срібла та міді — Finance.ua

Виявивлено одне з найбільших у світі родовищ золота, срібла та міді Сьогодні 20:10 — Банківські метали

Виявивлено одне з найбільших у світі родовищ золота, срібла та міді

На кордоні Аргентини та Чилі геологи виявили надзвичайно багате родовище цінних металів, яке вже назвали одним із найбільших у світі.

Нові дані свідчать, що мінеральний ресурс Вікуня (Vicuña Mineral Resource) може містити до 13 мільйонів тонн міді, 32 мільйони унцій золота та 659 мільйонів унцій срібла.

Про це пише T4

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Цей регіон охоплює провінцію Сан-Хуан в Аргентині та область Атакама в Чилі. Родовище належить двом гірничим гігантам — Lundin Mining і BHP, і вже сьогодні входить до десятки найбільших виробників міді у світі.

Ресурс охоплює два основні родовища — Filo del Sol та Josemaria. І хоча вони й раніше вважалися надзвичайно перспективними, нові геологічні дані свідчать, що потенціал регіону ще вищий, ніж вважалося.

Золото, срібло та мідь мають не лише естетичну або монетарну цінність. Ці метали є критично важливими для технологій.

Золото широко використовується в електроніці, комп’ютерах, космічній техніці та двигунах літаків.

Мідь — незамінний елемент в енергетичних системах і транспорті.

— незамінний елемент в енергетичних системах і транспорті. Срібло має унікальні провідникові та антимікробні властивості.

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Таким чином, відкриття такого масштабу може вплинути на світові ринки й зробити регіон ключовим гравцем у постачанні стратегічних матеріалів.

Ці дорогоцінні ресурси — результат древніх геологічних процесів, що відбувалися мільйони років тому. У місцях зіткнення тектонічних плит підземна магма піднімалась вгору, а перегріті мінеральні розчини просочувалися тріщинами земної кори. Охолоджуючись, ці розчини залишали у породах вени золота, срібла та міді.

Видобуток корисних копалин — це не лише економіка, а й екологія. Щоб дістатися до металів, потрібна інфраструктура: дороги, техніка, транспорт. У результаті змінюється ритм життя у віддалених куточках планети, а природні екосистеми опиняються під загрозою.

Розвиток родовища Вікуня може принести мільярдні прибутки, але водночас викликає запитання щодо збалансованості між економічною вигодою та збереженням природи, яка формувала ці ресурси мільйони років.

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