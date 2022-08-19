Ще одне італійське селище заманює покупців будинками за 1 євро: деталі — Finance.ua

Ще одне італійське селище заманює покупців будинками за 1 євро: деталі Вчора 18:33 — Світ

Ще одне італійське селище заманює покупців будинками за 1 євро: деталі

Італійський муніципалітет К’яромонте, розташований у регіоні Базиліката, пропонує покупцям придбати житло за символічною ціною — 1 євро. Пропозиція про розпродаж нерухомості з’явилася на сайті місцевої влади 6 серпня.

Мета проєкту — простимулювати відродження селища, яке відмирає через депопуляцію. Розповідаємо, хто та як може придбати італійське житло.

Для чого влада муніципалітету оголосила про розпродаж

Серед головних цілей участі у програмі влада муніципалітету виділяє:

Відновлення та містобудівна реконструкція історичного центру, а також усунення можливих ризиків для громадської безпеки, пов’язаних руйнуванням та обвалами старих будинків. Частину із них дозволять знести та відбудувати з нуля.

Відродження історичної частини міста для відродження культури та стимуляції туризму.



Сприяння соціально-економічному зростанню муніципалітету шляхом відновлення історичної, архітектурної та урбаністичної інфраструктури, що має життєво важливе значення.



Забезпечення регіональній та муніципальній скарбниці регулярного доходу.



Сприяння здійсненню соціокультурної інтеграції, яка досягається шляхом розширення пропозиції житла та його оренди іноземцями.



Зупинення депопуляції села завдяки заселенню території новими мешканцями.



Що відомо про селище

К’яромонте — селище, що розкинулося над долиною річки Сінні. Поруч розташований національний парк Полліно. На сході височить пагорб Тімпа Ангарі. Саме на його схилах раніше проводилися археологічні роботи.

Муніципальний район поділено на кілька сіл. Головною особливістю населеного пункту є наявність численних печер. Їх використовують як склади для зберігання вина, виробленого вручну місцевими ремісниками.

Станом на 2014 рік, населення селища становило 1 913 осіб. Серед них — 82 іноземці з 17 країн.

Перебувати за кордоном набагато простіше, якщо ви добре знаєте іноземну мову. Тому рекомендуємо скористатися усіма «плюшками» Englishdom.com — онлайн-школи англійської мови нового покоління. А за промокодом PrayForUkraine на вас чекає знижка 15% на всі пакети уроків.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.