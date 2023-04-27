Італійське агентство SACE виділить €1,5 мільярди на відновлення України — Finance.ua

Італійське агентство SACE виділить €1,5 мільярди на відновлення України
Експортно-кредитне агентство Італії SACE готове відновлювати роботу з Україною, що є дуже важливим сигналом для італійського бізнесу, та, крім раніше анонсованих 500 мільйонів, виділить додатково 1 мільярд євро на підтримку торговельно-фінансових операцій.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу в Римі.
«На додачу до лінії 500 млн євро агентство готове, за нашими даними, виділити ще 1 млрд євро, щоб підтримати торговельно-фінансові операції, зокрема у сфері охорони здоров’я та інфраструктури», — сказав глава Кабміну.
Шмигаль додав, що італійська фінансова установа розвитку SIMEST підтримає інвестиції італійських компаній у відновлення України через інструменти експортних кредитів, пільгове кредитування і прямі інвестиції.
Прем’єр-міністр Італії Джорджі Мелоні додала, що уряд Італії підтримуватиме приватний сектор, співпрацю між підприємствами двох країн.
Крім цього вона наголосила, що відновлення України — справа всієї Європи.
«Зараз інвестувати в Україну — це не ризик, на мій погляд, а одна з найбільш далекоглядних інвестицій, які можна зробити сьогодні», — заявила Мелоні.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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