Італійське агентство SACE виділить €1,5 мільярди на відновлення України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Італійське агентство SACE виділить €1,5 мільярди на відновлення України

Казна та Політика
27
Італійське агентство SACE виділить €1,5 мільярди на відновлення України
Італійське агентство SACE виділить €1,5 мільярди на відновлення України
Експортно-кредитне агентство Італії SACE готове відновлювати роботу з Україною, що є дуже важливим сигналом для італійського бізнесу, та, крім раніше анонсованих 500 мільйонів, виділить додатково 1 мільярд євро на підтримку торговельно-фінансових операцій.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу в Римі.
Читайте також
«На додачу до лінії 500 млн євро агентство готове, за нашими даними, виділити ще 1 млрд євро, щоб підтримати торговельно-фінансові операції, зокрема у сфері охорони здоров’я та інфраструктури», — сказав глава Кабміну.
Місце для вашої реклами
Шмигаль додав, що італійська фінансова установа розвитку SIMEST підтримає інвестиції італійських компаній у відновлення України через інструменти експортних кредитів, пільгове кредитування і прямі інвестиції.
Читайте також
Прем’єр-міністр Італії Джорджі Мелоні додала, що уряд Італії підтримуватиме приватний сектор, співпрацю між підприємствами двох країн.
Крім цього вона наголосила, що відновлення України — справа всієї Європи.
«Зараз інвестувати в Україну — це не ризик, на мій погляд, а одна з найбільш далекоглядних інвестицій, які можна зробити сьогодні», — заявила Мелоні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.