На відновлення України потрібно набагато більше коштів, ніж підраховано — Finance.ua
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На відновлення України потрібно набагато більше коштів, ніж підраховано

Казна та Політика
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На відновлення України потрібно набагато більше коштів, ніж підраховано
На відновлення України потрібно набагато більше коштів, ніж підраховано
Оцінка Світового банку в $411 млрд — це не сума, необхідна на відновлення, а підрахована сума збитків від руйнувань, які спричинила війна.
Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма в інтерв’ю інформагентству FinClub.
«Не факт, що нам потрібно відновлювати все, що знищено. Але нам потрібно в рамках відбудови будувати те, що не було побудовано до початку війни. За моїми оцінками, ця цифра буде трохи більшою, тому що нам потрібно побудувати величезну кількість як державних активів (дороги, які ми не встигли побудувати до початку війни), так і величезну кількість бізнес-об’єктів агропереробки, деревообробки, металообробки тощо. Це сотні мільярдів доларів», — зазначив чиновник.
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Однак відбудову потрібно буде розпочинати з відбудови базових соціальних об’єктів.
«Щоб люди могли отримати житло, віддати дитину в школу чи дитячий садок, лікуватися, отримати базову роботу. Найімовірніше, це будуть якісь міждержавні програми, в яких уряд відіграватиме ключову роль», — впевнений Ростислав Шурма.
Кошти на це Україна отримає або від країн-партнерів, або від міжнародних фінансових організацій.
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«І, можливо, буде якась невеличка складова соціальних проєктів з боку міжнародного бізнесу. Але левова частина коштів — це міждержавні кошти, передані у вигляді тих або інших інструментів: чи це кошти Європейського інвестиційного банку, чи це кредитні програми ЄБРР, чи це пряма міжурядова угода з США, чи це трастовий фонд Світового банку. Тобто це або державні, або квазідержавні кошти. Це десятки мільярдів», — сказав Ростислав Шурма.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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